Latest Maharashtra News Updates : तडीपार गुन्हेगार माजी आमदार अनिल भोसले प्रचारात

तडीपार गुन्हेगार माजी आमदार अनिल भोसले प्रचारातपुणे पोलीस आयुक्तांचे दुर्लक्षप्रभाग ७ मध्ये काळी जादू करण्यासाठी आणि अनिल भोसले यांनी आणले काही तांत्रिकतांत्रिक आणण्याचे सीसीटीव्ही राजू पवारांनी केलं सादरभाजपचे उमेदवार रेश्मा भोसले यांचा प्रचार करण्यासाठी त्यांचे पती माजी आमदार अनिल भोसले तडीपार असताना प्रचारासाठी मतदारसंघात फिरत आहेत. याबाबतचे सीसीटीव्ही काँग्रेसचे उमेदवार राजू पवार यांनी काढला आहे. पैशाची अफरातफर केल्याप्रकरणी व विविध गुन्हे अनिल भोसले यांच्या वरती दाखल असल्याने त्यांना तडीपार करण्यात आलेला आहे.अनिल भोसले हे शिवाजीनगर वाकडेवाडी या ठिकाणी अनेक कल्याण मध्ये फिरताना सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाले आहेत.