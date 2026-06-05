देश

Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र

Bay of Bengal Monsoon : महाराष्ट्रात मॉन्सूनचे आगमन आता जवळ आले असून ७ ते ८ जूनदरम्यान तो राज्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील वाढलेल्या हालचालींमुळे मॉन्सून पट्टा अधिक सक्रिय झाला आहे.
Bay of Bengal Monsoon Arrival Maharashtra

Bay of Bengal Monsoon Arrival Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IMD Monsoon Update : नैऋत्य मॉन्सूनची महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल वेगाने सुरू असून ७ ते ८ जूनच्या सुमारास तो राज्यात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या (IMD) विविध मॉडेल्स आणि अंदाजांतून व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या केरळ, कर्नाटक आणि गोवा किनारपट्टी परिसरात मॉन्सूनसदृश ढगांची घनता वाढताना दिसत असून दक्षिण महाराष्ट्राच्या दिशेने त्याची प्रगती सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Kerala
Weather
Monsoon
Bengal Sea
Weather Department
Maharashtra monsoon forecast
weather changes in Maharashtra
monsoon forecasts in Maharashtra
weather alerts Maharashtra
climate change effects on monsoon
Kerala monsoon history
weather forecast Maharashtra
Kerala monsoon forecast
monsoon in India
Bay of Bengal monsoon