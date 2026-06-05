Monsoon Arrival Maharashtra : महाराष्ट्राच्या दिशेने मॉन्सूनची वाटचाल वेगवान; ७ ते ८ जूनदरम्यान आगमन, बंगालच्या उपसागरात मॉन्सून पट्टा अधिक तीव्र

IMD Monsoon Update : नैऋत्य मॉन्सूनची महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल वेगाने सुरू असून ७ ते ८ जूनच्या सुमारास तो राज्यात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या (IMD) विविध मॉडेल्स आणि अंदाजांतून व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या केरळ, कर्नाटक आणि गोवा किनारपट्टी परिसरात मॉन्सूनसदृश ढगांची घनता वाढताना दिसत असून दक्षिण महाराष्ट्राच्या दिशेने त्याची प्रगती सुरू आहे..ताज्या उपग्रह निरीक्षणांनुसार केरळ, कर्नाटक आणि गोवा किनारपट्टीवर ढगांच्या पट्ट्यांची तीव्रता वाढली आहे. केरळमधील कोची येथील डॉपलर रडार निरीक्षणांमध्ये मध्यम तीव्रतेचे मॉन्सूनसदृश ढगांचे पट्टे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. यामुळे मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीस पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, प्रशांत महासागरातील ‘टायफून जांगमी’चे रूपांतर आता बाह्यउष्णकटिबंधीय कमी दाबाच्या क्षेत्रात झाले आहे. त्यामुळे नैऋत्य मॉन्सूनच्या वाऱ्यांना उत्तरेकडे सरकण्यास अधिक अनुकूलता मिळाली असून मॉन्सूनच्या मुख्य प्रवाहाला गती मिळत आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, बंगालच्या उपसागरातील मॉन्सूनचा पट्टा अधिक सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..हवामान विभागाने पुढील दोन ते तीन दिवसांत मध्य अरबी समुद्र, संपूर्ण गोवा, महाराष्ट्रातील काही भाग, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडूचे उर्वरित भाग तसेच बंगालच्या उपसागरातील काही क्षेत्रे आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांमध्ये मॉन्सूनच्या पुढील प्रगतीस अनुकूल परिस्थिती असल्याचे म्हटले आहे..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.Monsoon In Andaman : मॉन्सूनचे अंदमानात आगमन; महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर कधी धडकणार तारीख आली समोर, प्रशासनाला सज्ज राहण्याच्या सूचना.Monsoon: काही तास बाकी! लवकरच मान्सून केरळात धडकणार, राज्यात जोरदार पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा इशारा .यामुळे दक्षिण कोकण, गोव्याला लागून असलेले दक्षिण महाराष्ट्रातील भाग आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात प्रारंभीच्या मान्सून पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष आता मॉन्सूनच्या अधिकृत महाराष्ट्र प्रवेशाकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.