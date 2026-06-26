Monsoon Rain : मॉन्सूनचा वेग मंदावला, सहा जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; राज्यात हवामान अंदाज कसा असेल

Maharashtra Monsoon : मॉन्सूनने संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला असला तरी त्याची पुढील वाटचाल सध्या मंदावली आहे. दरम्यान, पुढच्या २४ तासांत महाराष्ट्रात सहा जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर काही जिल्ह्यांत मेघगर्जना आणि मध्यम ते जोरदार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, मॉन्सून रेषेच्या दोन्ही बाजूंना पावसाची स्थिती अद्याप चिंताजनक असून मुंबईसह काही भागांना मुसळधार पावसासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागू शकते..राज्यातील विविध भागांत मॉन्सूनच्या सरी कोसळत असून शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सोलापूर, लातूर आणि धाराशिव या सहा जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांत काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..याशिवाय ठाणे, मुंबई, रायगड, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, सांगली तसेच कोल्हापूर आणि सातारा घाटमाथा परिसरात तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. तर धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांत हलक्या पावसाच्या सरींची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली आणि नांदेड येथे विजांच्या कडकडाटासह मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतही मेघगर्जना आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मध्यम पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..मॉन्सूनची पुढील प्रगती सध्या मंदावली असून त्याची सीमा सुरत, इंदूर, मंडला, डाल्टनगंज आणि मोतिहारी या भागांतून जात आहे. मॉन्सून रेषेच्या दोन्ही बाजूंना पावसाची परिस्थिती अजूनही समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. हवामान मॉडेल्सनुसार मुंबईत पुढील काही दिवस हलका ते मध्यम पाऊस, तसेच काही वेळा अल्पकालीन जोरदार सरी पडण्याची शक्यता आहे; मात्र व्यापक मुसळधार पावसासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागू शकते..Monsoon Rain Alert Maharashtra : मॉन्सूनचे ढग आणखी दाटले, मुंबई, गोवा, किनारपट्टीवर पावसाची शक्यता; ७ राज्यात पावसाने जोर धरला.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत मॉन्सून अरबी समुद्रातील आणखी काही भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडचा उर्वरित भाग, झारखंड, बिहार तसेच उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या काही भागांत पुढे सरकण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल राहणार आहे. राज्यातही पुढील तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता असून अनेक भागांत हलका ते जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.