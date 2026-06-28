Bay Of Bengal Low Presssure : हंगामी कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय; पाऊस पुन्हा जोर धरणार, महाराष्ट्रात २२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज

Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रात मॉन्सूनच्या पावसाने गंती संथ केल्याने पावसाची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार राज्यात २२ जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता असून, २ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट तर २० जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत मेघगर्जना, विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..हरियाणाच्या रोहतक येथे देशातील उच्चांकी ४३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हंगामी कमी दाबाचा पट्टा उत्तर राजस्थानपासून ओडिशापर्यंत सक्रिय आहे. आंध्र प्रदेश प्रदेशपासून मध्य महाराष्ट्रापर्यंत, तसेच उत्तर प्रदेशपासून विदर्भ, तेलंगणापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आहे. उत्तर गुजरात आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून ४.५ ते ५.८ किलोमीटर उंचीवर, तसेच आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे..विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. तसेच अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. कोकणातही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..मराठवाड्यात लातूर, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि धाराशिव जिल्ह्यांत मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतही वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला असून, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अकोला येथे राज्यातील उच्चांकी ३८.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले..Monsoon Rain : मॉन्सूनचा वेग मंदावला, सहा जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; राज्यात हवामान अंदाज कसा असेल.दरम्यान, मॉन्सूनने महाराष्ट्र व्यापल्यानंतर त्याची पुढील वाटचाल मंदावली आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत उत्तर अरबी समुद्र, गुजरात, मध्य प्रदेशचा आणखी काही भाग तसेच छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांत मॉन्सून पुढे सरकण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.