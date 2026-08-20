Maharashtra weather update : महाराष्ट्रात पावसाला पोषक हवामान नाही? कमी दाबाचे क्षेत्र गुजरातकडे; IMDचा अंदाज

Maharashtra Monsoon : महाराष्ट्रातील मॉन्सून पाऊस कमी झाला असला तरी काही ठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसासाठी पोषक हवामान कायम आहे. आज (ता. २०) राज्यातील १३ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या चार जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. या भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे..जळगाव, नाशिक, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, धाराशिव आणि लातूर या नऊ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडण्याची शक्यता असून, काही भागांत ऊन-सावल्यांचा खेळ पाहायला मिळणार आहे..कमी दाबाचे क्षेत्र पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकणारमॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबमधील फिरोजपूरपासून कर्नाल, हरदोई, तीव्र कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र, दिघा आणि त्यानंतर ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत कायम आहे. तसेच पूर्व झारखंडमधील कमी दाबाच्या क्षेत्रापासून दक्षिण गुजरातपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, १९ ऑगस्टला उत्तर झारखंड, लगतचा दक्षिण-पश्चिम बिहार आणि दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश परिसरातील तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र कमकुवत होऊन ठळक कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित झाले आहे. हे क्षेत्र पुढील २४ तासांत दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश, लगतचा उत्तर छत्तीसगड आणि ईशान्य मध्य प्रदेशातून पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे..Cyclonic Circulation Rain : कर्नाटकमध्ये वाऱ्याची चक्राकार स्थिती; महाराष्ट्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार; सहा जिल्ह्यांना अलर्ट.महाबळेश्वरमध्ये ७० मिलिमीटर पाऊसबुधवारी (ता. १९) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत मालेगाव आणि चंद्रपूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३२.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.