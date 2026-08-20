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Maharashtra weather update : महाराष्ट्रात पावसाला पोषक हवामान नाही? कमी दाबाचे क्षेत्र गुजरातकडे; IMDचा अंदाज

Maharashtra rain alert : महाराष्ट्रातील पावसाबाबत IMDचा नवा अंदाज समोर आला आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र गुजरातच्या दिशेने सरकल्याने राज्यात पावसाची स्थिती कशी राहणार? जाणून घ्या.
Maharashtra weather update

Maharashtra weather update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Monsoon : महाराष्ट्रातील मॉन्सून पाऊस कमी झाला असला तरी काही ठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसासाठी पोषक हवामान कायम आहे. आज (ता. २०) राज्यातील १३ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या चार जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. या भागांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

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