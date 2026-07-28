Maharashtra Rain Forecast : राज्यातील धरणे १०० टक्के भरणार? पुढील चार दिवस कसे राहणार; हवामान विभागाचा ताजा अंदाज

Heavy Rain Alert Maharashtra : राज्यात पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी आज (ता. २८) रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यासह चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत जोरदार सरींची शक्यता आहे. तसेच जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, या सर्व भागांसाठी हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे..राज्यात पावसाचा जोर कमी झाला असतानाच ऊन-सावल्यांच्या खेळात हलक्या ते मुसळधार सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार आज (ता. २८) कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागांत मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे, तर उर्वरित विदर्भ आणि मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, पुढचे चार दिवस घाटमाथ्यावर पावसाची शक्यता आहे..सध्या मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील बिकानेरपासून ग्वालियर, वाराणसी, जमशेदपूरमार्गे ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून १.५ किलोमीटर उंचीवर, तर पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात कोकण किनाऱ्यालगत ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध भागांत ढगाळ वातावरणासह अधूनमधून पावसाच्या सरी पडण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..सोमवारी (ता. २७) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत मालेगाव येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. राज्यातील बहुतांश भागांत कमाल तापमान ३० ते ३७ अंशांच्या दरम्यान राहिले. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी येथे राज्यातील सर्वाधिक २१० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Maharashtra Monsoon : राज्यात मान्सूनचा जोर वाढला! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीचा इशारा; धरणसाठ्यात झपाट्याने वाढ .दरम्यान, उत्तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले डीप डिप्रेशन सोमवारी दुपारी ओडिशातील बालासोर आणि पश्चिम बंगालमधील कॅनिंगदरम्यान किनाऱ्यावर आले असून, त्याची तीव्रता हळूहळू कमी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस राज्यात अधूनमधून पावसाच्या सरी सुरू राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.