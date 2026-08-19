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Maharashtra Rain Update : महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा; सात जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Heavy Rain Alert Maharashtra : महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Maharashtra Rain Update

Maharashtra Rain Update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Alert : राज्यात काही भागांत पावसाची उघडीप असली, तरी आज (ता. १९) मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने मराठवाड्यातील बीड, जालना, धाराशिव आणि लातूर तसेच मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याला विजांसह पावसाचा अंदाज देत येलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातही जोरदार सरींची शक्यता आहे.

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