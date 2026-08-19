Maharashtra Rain Update : महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा; सात जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Rain Alert : राज्यात काही भागांत पावसाची उघडीप असली, तरी आज (ता. १९) मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने मराठवाड्यातील बीड, जालना, धाराशिव आणि लातूर तसेच मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्याला विजांसह पावसाचा अंदाज देत येलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातही जोरदार सरींची शक्यता आहे..राज्यातील अनेक भागांत सध्या पावसाची उघडीप असून, काही ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. मात्र, वातावरणातील बदलांमुळे काही भागांत पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावरील काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज असून, तुरळक ठिकाणी पावसाचा जोर अधिक राहू शकतो..मराठवाड्यात हलक्या पावसाची, तर पूर्व विदर्भात हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईत अंशतः ढगाळ वातावरण राहून काही ठिकाणी हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..दरम्यान, मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबमधील फिरोजपूरपासून डेहराडून, शाहजहानपूर, वाराणसी, देहरी, तीव्र कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र, दिघा मार्गे ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश परिसरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, तेथून गुजरातपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज, १० जिल्ह्यांना अलर्ट; विजांसह वादळी पावसाचा इशारा.राज्यातील जिल्हानिहाय हंगामी पावसाच्या स्थितीत काही भागांत पावसाची तूट वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पावसाचे वितरण असमान राहण्याची शक्यता असून, पुढील काही दिवसांतील पावसाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.