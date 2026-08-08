महुआ मोइत्रांना काय झालं तर सुप्रीम कोर्ट जबाबदार; CJP प्रवक्त्यानं न्यायमूर्तींना म्हटलं 'बोलघेवडे'

धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणात पोलिसांसमोर वैयक्तिक हजर राहण्याऐवजी आभासी मार्गाने हजर राहण्याची परवानगी दिली जावी, अशा विनंतीची याचिका मोईत्रा यांनी दाखल केली होती. आधीच्या सुनावणीवेळी लोकांकडून अंडी मारल्यानं ऑनलाइन हजर राहण्याची परवानगी महुआ मोइत्रा यांनी मागितली होती. मात्र खासदार आहात. अंड्यांची भिती वाटतेय का? लोकप्रतिनिधींना सूट दिली जाऊ शकत नाही असं म्हणत खंडपीठाने ताशेरे ओढले. आता यावर कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी कमेंट करत महुआ मोइत्रांचे समर्थन करत न्यायमूर्तींच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केलाय..सीजेपी प्रवक्ता सौरव दासनं सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना वाटतं का की महुआ मोइत्रांनी गोळीबार झेलावा? न्यायमूर्ती म्हणून आपण बोलघेवड्या लोकांची नियुक्ती केलीय का? घटनात्मक न्यायमूर्तींकडून आपण आपल्याला अशा वर्तनाची अपेक्षा असते का? यामुळेच आपल्याला न्यायालयीन उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज आहे..Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप.पश्चिम बंगालमधील सद्यस्थिती पाहता न्यायमूर्तींची टिप्पणी निषेधार्ह आहे. महुआ मोइंत्रांना काहीही झालं तर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठ जबाबदार असेल. लोकशाहीत अशा न्यायमूर्तींना राजीनामा द्यायला लावला असता किंवा महाभियोग चालवला गेला असता असंही सौरव दास यांनी म्हटलं..‘गेल्यावेळी आमचे अशील पोलिस स्थानकात गेले असता लोकांनी अंड्यांचा मारा केला होता. त्यामुळे यावेळी पोलिसांसमोर आभासी मार्गाने हजर राहण्याची परवानगी दिली जावी’, असा युक्तिवाद मोईत्रा यांचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी केला. यावर बोलताना ‘विरोध होत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीला चौकशीतून सूट देण्यात यावी, असे होऊ शकत नाही. तुम्ही खासदार आहात. अशा प्रकारे याठिकाणी यावयास नको, ’’ असे कोरडे खंडपीठाने ओढले..‘राजकारणात आल्यानंतर तुम्हाला अंड्यांची भीती वाटू लागली आहे का? स्वातंत्र्यसैनिकांनी देश स्वतंत्र व्हावा, यासाठी छातीवर गोळ्या झेलल्या आणि तुम्ही याठिकाणी अशा प्रकारची याचिका घेऊन आला आहात, असा शब्दात न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने आज तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना फटकारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.