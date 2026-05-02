Gulabjam City: जिभेवर ठेवताच विरघळणारा 'शाही' गोडवा! 'या' शहराला म्हणतात 'गुलाबजामची राजधानी'; ८५ वर्षांपासून जपलीये चव!

जर मिठाईचा राजा म्हणून कोणाचे नाव घेतले जात असेल, तर ते म्हणजे 'गुलाबजाम'. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक शहरात तुम्हाला गुलाबजाम मिळतील, पण एक शहर असे आहे जिथे पाऊल ठेवताच हवेत दरवळणारा साखरेच्या पाकाचा आणि शुद्ध खव्याचा सुगंध तुम्हाला भुरळ घातल्याशिवाय राहत नाही. या शहराला 'गुलाबजामचे शहर' (City of Gulab Jamun) म्हणून ओळखले जाते..आज २ मे २०२६ रोजी जेव्हा आपण उत्तर प्रदेशातील चविष्ट खाद्यपदार्थांचा विचार करतो, तेव्हा लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील 'मैगलगंज' (Maigalganj) हे छोटेसे शहर आपल्या खास ओळखीसाठी प्रसिद्ध आहे..मैगलगंज: जिथे पाटी सांगते, "गुलाबजाम खाऊनच जा!"मैगलगंजमध्ये प्रवेश करताच रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बोर्डवर तुम्हाला "मैगलगंजमध्ये आपले स्वागत आहे, गुलाबजाम खाऊनच जा!" असे लिहिलेले दिसेल. येथे येणारा कोणताही प्रवासी हा गोडवा चाखल्याशिवाय पुढे जात नाही.शुद्धतेची हमी: येथील गुलाबजाम हे पूर्णपणे शुद्ध खवा (खोया) आणि छन्ना (पनीरचा एक प्रकार) पासून बनवले जातात.मऊ आणि रसाळ: वेलची आणि गुलाब पाण्याचा सुगंध असलेला साखरेचा पाक या गुलाबजाममध्ये इतका मुरलेला असतो की, ते तोंडात टाकताच विरघळतात.१९४१ पासूनचा गोड प्रवास: 'धनपाल मिष्ठान भंडार'.मैगलगंजला ही ओळख मिळवून देण्यात एका छोट्याशा दुकानाचा मोठा वाटा आहे:सुरुवात: साल १९४१ मध्ये श्यामलाल यज्ञसैनी यांनी एका साध्या छपराखाली ही छोटीशी दुकान सुरू केली होती.ओळख: आज हेच दुकान 'धनपाल मिष्ठान भंडार' म्हणून ओळखले जाते. एकेकाळी जेथे एकच दुकान होते, तिथे आज शेकडो दुकाने झाली आहेत, पण खवय्यांची गर्दी आजही याच ठिकाणी सर्वाधिक असते..दुरून येतात खवय्येमैगलगंजचे गुलाबजाम इतके प्रसिद्ध आहेत की केवळ स्थानिकच नव्हे, तर सीतापूर, शहाजहानपूर, लखीमपूर आणि लखनऊ यांसारख्या मोठ्या शहरांतून लोक खास हे गुलाबजाम खाण्यासाठी आणि घरी नेण्यासाठी येथे येतात. दिल्ली-लखनऊ हायवेवर असल्याने प्रवाशांसाठी हे एक हक्काचे विसाव्याचे आणि चवीचे केंद्र बनले आहे..कसे असतात हे गुलाबजाम?येथील गुलाबजामचा रंग सोनेरी-तपकिरी असतो आणि ते गरम-नरम असताना खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. अनेक दुकानांत तर "शुद्ध खव्याचे गुलाबजाम" असल्याचा दावा करणारे पोस्टर्स तुम्हाला गल्लीबोळात दिसतील.आज २ मे २०२६ रोजी मे महिन्याच्या उन्हातही मैगलगंजच्या गल्ल्यांमधील या थंडगार पाकातल्या गरम गुलाबजामची चव प्रवाशांना एक वेगळीच तृप्ती देत आहे.