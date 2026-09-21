मालमत्ता ४ कोटींची, मग १३ कोटींची रोल्स रॉयस कुठून आली? मैथिली ठाकूरच्या व्हिडीओवरून CAचा सवाल, चौकशीची मागणी

गायिका आणि आमदार मैथिली ठाकूर सध्या तिच्या आलिशान रोल्स रॉयस कारमुळे चर्चेत आहे. नुकतीच ती मुंबईत लालबागचा राजा गणपतीच्या दर्शनाला रोल्स रॉयसमधून आली होती. तेव्हाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मैथिलीला ट्रोल केलं जात आहे. तिची मालमत्ता आणि कारच्या किंमतीवरून प्रश्न विचारले जात आहेत. .सीए असलेल्या रुचिता वघानी यांनी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मैथिली ठाकूर यांनी ४ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्ता असल्याचं सांगितलंय. आता त्यांच्याकडे १३ कोटींची रोल्स रॉयस कार आहे. ४ कोटींची मालमत्ता असलेल्याकडे १३ कोटींची रोल्स रॉयस कशी असा प्रश्न सीए वघानी यांनी विचारलाय..मैथिली ठाकूर यांच्या मालमत्तेबाबत प्रश्न विचारताना सीए वघानी यांनी आयकर विभागालाही टॅग केलंय. मैथिली ठाकूर यांच्या मालमत्तेची चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केलीय. एखाद्या सामान्य नागरिकालाच का टार्गेट केलं जातं? आमदारांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं वघानी यांनी म्हटलंय..वृद्धाश्रमात ८० वर्षीय वडिलांचा मृत्यू, मुलगा म्हणाला, अंत्यसंस्काराला वेळ नाही; छत्रपती संभाजीनगरमधील धक्कादायक घटना.दरम्यान, एका युजरने कमेंट करताना म्हटलं की, रोल्स रॉयस तिची आहे असं कुणी सांगितलं? गणेश चतुर्थीसाठी अंबानी कुटुंबाच्या निमंत्रणावरून ती मुंबईला गेली होती. याआधीही अंबानी कुटुंबाकडे कार्यक्रम सादर केले आहेत. त्याच दरम्यान ती लालबागचा राजाच्या दर्शनाला गेली होती. त्यासाठी तिची व्यवस्था करण्यात आली असेल..गेल्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मैथिली ठाकूर आमदार म्हणून निवडून आल्या. भाजपने त्यांना अलीनगर मतदारसंघातून तिकीट दिलं होतं. निवडणूक लढताना भरलेल्या अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्रात मैथिली ठाकूर यांनी एकूण मालमत्ता ३ कोटी ८२ लाख २५५ रुपये असल्याचं सांगितलं होतं..मैथिली यांनी त्यांच्याकडे जवळपास दोन लाखांची रोकड आणि वेगवेगळ्या बँख खात्यांमध्ये ७२ लाख रुपये असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. तर म्यूचुअल फंड आणि इतर गुंतवणूक ३१ लाख रुपयांची आहे. याशिवाय ५२ लाख रुपये किंमतीचं सोनं आणि दिल्लीत दीड कोटींचा फ्लॅट, एक स्कुटी नावावर असल्याचा खुलासा केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.