देशातील ६ राज्यांचे राज्यपाल बदलले, ४ राज्यांना मिळाले नवे राज्यपाल

Indian Governors Reshuffle: देशातील सहा राज्यांना नवे राज्यपाल मिळाले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सहा राज्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्त्यांमध्ये मोठे बदल केलेत. राष्ट्रपती भवनाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलीय. केरळ, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि सिक्कीम या सहा राज्यांमध्ये राज्यपाल बदलण्यात आले आहेत. नव्या नियुक्त्यांमुळे या सहा राज्यांमध्ये राज्यपालपदावर नवे चेहरे दिसणार आहेत. .ओम प्रकाश माथुर यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांना तामिळनाडूचे राज्यपाल करण्यात आले आहे. ब्रज मोहन राम यांची ओडिशाच्या राज्यपालपदी, तर डॉ. सुधा यादव यांची कर्नाटकच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. ढाल सिंह बिसेन यांना उत्तराखंडचे राज्यपाल करण्यात आलंय. दुष्यंत गौतम यांच्याकडे सिक्कीमच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय..CJP Protest : काँग्रेसच्या मोर्चात सीजेपीचे कार्यकर्ते का दिसले नाहीत? आशुतोष रांकाने सांगितले 'हे' कारण.राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची तामिळनाडूच्या पूर्णवेळ राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आहे. ते केरळचे रहिवासी असून गेल्या काही महिन्यांपासून तामिळनाडूचा अतिरिक्त कार्यभार पाहत होते. मार्चमध्ये आरएन रवी यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर आर्लेकर यांच्याकडे तामिळनाडूची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती. आर्लेकर यांनी गोवा विधानसभेचे माजी अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. तसेच त्यांनी हिमाचल प्रदेश आणि बिहारचे राज्यपालपदही भूषवले आहे..ओम प्रकाश माथुर यांना सिक्कीममधून केरळमध्ये पाठवण्यात आले आहे. जुलै २०२४ मध्ये त्यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. ब्रज मोहन राम हे पलामूचे माजी लोकसभा खासदार आहेत. ओडिशामध्ये हरि बाबू कंभमपती यांच्या जागी ब्रज मोहन राम यांची नियुक्ती झालीय. तर कर्नाटकात सुधा यादव या थावरचंद गेहलोत यांच्या जागी पदभार सांभाळतील. सुधा यादव या महेंद्रगडच्या माजी भाजप खासदार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माजी सदस्य आहेत. उत्तराखंडमध्ये ढाल सिंह बिसेन हे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल गुरमीत सिंह यांची जागा घेतील. सिक्कीममध्ये दुष्यंत गौतम हे ओम प्रकाश माथुर यांच्याकडून पदभार स्वीकारतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.