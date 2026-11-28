संसदेच्या विशेष अधिवेशनाआधी महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर यावरून गंभीर आरोप केले आहेत. ८५० लोकसभा जागा करण्याच्या प्रस्तावातून सरकारला सत्ता आपल्या हातात घ्यायची आहे. हे विधेयक लोकशाहीसाठी मोठा धोका असल्याचं खर्गे यांनी म्हटलं आहे. शनिवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला आरजेडी आणि टीएमसीसह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कुणीही या बैठकीला उपस्थित नव्हते.मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटलं की, की एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने आणलेलं विधेयक आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत मिळवू शकलं नव्हतं. त्यानंतर आता सरकार पुन्हा हे विधेयक आणत आहे. सरकारला विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ हवं आहे. त्यासाठी सरकार राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिवसेना, राष्ट्रवादीत फूट पडली असून त्यातील खासदारांना आपल्या बाजूने वळवून संख्याबळाचं गणित जुळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे..शब्द पाळणार, कसलाही अडथळा आला तरी दूर करू; विशेष अधिवेशनाआधी पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?.लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावरही खर्गे यांनी आक्षेप घेतला. खर्गे म्हणाले की, या माध्यमातून सरकारला कायमस्वरूपी सत्ता हातात ठेवायची आहे. ४०० पारचा नारा देण्यामागेही लोकशाही संपवण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकदा सत्ता हातात आली की सरकार संविधानातही बदल करू शकतं. आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी संविधान दुरुस्तीचा वापर केला जाऊ शकतो अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली..अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचाही मुद्दा खर्गे यांनी उपस्थित केला. या समाजांची लोकसंख्या वाढत असेल तर त्यानुसार आरक्षित जागांची संख्याही वाढली पाहिजे. मात्र सध्याच्या प्रस्तावात तशी तरतूद नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. २०२१ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येचा विचार का केला जात नाही असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.