Mallikarjun Kharge : पंतप्रधान मोदींच्या वडिलांबाबत खर्गेंचे वादग्रस्त विधान; भाजपची आज देशभरात निदर्शने

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वडिलांबाबत कथितरीत्या केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणी बिहारची राजधानी पाटणा येथे खर्गे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, या विधानाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी खर्गे यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. तसेच, भारतीय जनता पक्षाने देशभरात त्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पाटण्यातील काँग्रेसच्या कार्यक्रमात नेमकं काय घडलं?बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त काँग्रेसने पाटण्यातील बापू सभागृहात कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात भाषण करताना मल्लिकार्जुन खर्गे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत होते. त्याचवेळी प्रेक्षकांमधील एका व्यक्तीने मध्येच हस्तक्षेप करून पंतप्रधान मोदी कुठेही जाणार नाहीत, असे म्हटले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना खर्गे यांनी कथितरीत्या वादग्रस्त टिप्पणी केली. या घटनेनंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत..Fact Check: नरसिंह राव यांना 'भारतरत्न' प्रदान करताना मल्लिकार्जून खर्गे यांनी टाळ्या वाजवल्या नाहीत हा दावा खोटा.खर्गेंविरोधात तक्रार; चौकशीची मागणीबिहार भाजपच्या राज्य कार्यकारिणी समितीचे सदस्य कृष्ण कुमार यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. टीव्हीवरील बातम्यांमधून या कथित विधानाची माहिती मिळाल्यानंतर आपल्याला दुःख झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले. सार्वजनिक व्यासपीठावरून एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबाविषयी अपमानास्पद टिप्पणी करणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे..अमित शहांसह भाजप नेत्यांकडून निषेधकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खर्गे यांच्या कथित विधानावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेस अध्यक्षांनी सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप नेते नितीन नवीन यांनीही या वक्तव्याचा निषेध केला. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी या दोघांनीही माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे..दरम्यान, या घटनेच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये भाषणात व्यत्यय आणणाऱ्या व्यक्तीला काँग्रेस कार्यकर्ते जाब विचारताना आणि मारहाण करताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे..काँग्रेसकडून खर्गेंच्या विधानाचा बचावदुसरीकडे, काँग्रेसने खर्गे यांची बाजू घेतली आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीने आधी खर्गे यांच्या दिवंगत वडिलांचा अपमान केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींचे वैचारिक जनक म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) उल्लेख केला. त्यामुळे या विधानाचा संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.