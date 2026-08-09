Mamata Banerjee: ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; गाडीवर दगड, चिखल आणि चपला फेकल्या, 'चोर-चोर'च्या घोषणा

पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या एका टीएमसी कार्यकर्त्याच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रविवारी कांचरापारा येथे दाखल झाल्या. त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला. 'चोर, चोर!' अशा घोषणा देत एका आंदोलकाने त्यांच्या गाडीला घेराव घातला. त्यांच्यावर चिखल आणि चपलाही फेकण्यात आल्या. भाजपने आरोप केला की, माजी मुख्यमंत्री कांचरापारा येथे आंदोलने भडकवण्यासाठीच आल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली..दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यावरही निशाणा साधला. भाजपने हे ऑपरेशन करण्यासाठी गुंडांचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, सुरक्षेची गोष्ट सोडा. पोलीस गुंडांना संरक्षण देत आहेत. बंगाल गुंडांच्या हातात पडले आहे. आम्ही गुन्हा दाखल करू..यापूर्वी तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बाधित कार्यकर्त्यांची भेट घेण्यासाठी डायमंड हार्बरला भेट दिली होती. यावेळी आंदोलकांनी त्यांच्यावर अंडी फेकली आणि त्यांचे कपडे फाडले. माजी मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या गाडीवर मोठ्या विटा फेकण्यात आल्या. त्यांनी तक्रार केली, "माझं डोकं उडून गेलं असतं. माझा तिथेच मृत्यू झाला असता. पोलीस भाजपला संरक्षण देत आहेत.".विद्यार्थ्यांसमोर झुकलं झारखंड सरकार; JPSC परीक्षा रद्द करण्याचं आश्वासन, ९० दिवसांत CID चौकशी.ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत लोकसभा खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि राज्यसभा खासदार डोला सेन होत्या. आंदोलनानंतर त्यांनी प्रशासनावर आपला रोषही व्यक्त केला. कल्याण बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, सुवेंदू अधिकारी पोलिसांच्या संगनमताने राज्यकारभार करत आहेत. ते माफियांच्या माध्यमातून कामे करून घेत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. हलीशहर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी कांचरापारा नगरपालिकेच्या राजीनामा दिलेल्या तृणमूल नगरसेविकेचे पती, बिरजू कीत यांना खंडणीसह अनेक आरोपांखाली अटक केली. त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. .न्यायाधीशांनी त्यांच्या पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीचे आदेश दिले. शनिवारी असे समजले की, कांचरापाराच्या वॉर्ड २३ च्या माजी नगरसेविका आणि पालिका कर्मचारी असलेल्या जेनी शर्मा कीत यांच्या पतीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. जेनीने आरोप केला की, लॉकअपमध्ये पोलिसांच्या मारहाणीनंतर तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. या घटनेवर पोलिसांकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. रविवारी, ममता बॅनर्जी यांनी कीतच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि म्हणाल्या, "या राज्यात आता कायदा आणि सुव्यवस्था असे काहीही उरलेले नाही.".दुसरीकडे भाजप आमदार आणि मंत्री अर्जुन सिंह म्हणाले, "ममता बॅनर्जी गिधाडाप्रमाणे प्रेते शोधत आहेत. काल एक घटना घडली. असे पुन्हा घडल्यास त्यांना नक्कीच शिक्षा होईल. आता संपूर्ण बंगालमधील लोक शांततेत जगत आहेत, पण चोराला नेहमीच चोर म्हटले जाईल." माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या गाडीवरील हल्ल्यासंदर्भात एएनआयशी बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य म्हणाले, "जर कोणी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीवर दगड, चिखल किंवा चपला फेकल्या, तर भाजप त्यांना पाठिंबा देत नाही. यात भाजपचा कोणताही कार्यकर्ता सामील नाही आणि राज्याच्या माजी महिला मुख्यमंत्र्यांसोबत अशी वागणूक आम्हाला नको आहे.".पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.ते म्हणाले की, असे घडल्यास भविष्यात पश्चिम बंगालच्या नावाला डाग लागेल. आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आणि जर असे घडले असेल, तर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस तात्काळ कारवाई करतील. राज्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल म्हणाल्या, "त्यांनी १४ वर्षांत जे काही केले, या नवीन सरकारचा भाग म्हणून आम्ही त्याचे समर्थन करत नाही. आमचा पक्ष त्याचे समर्थन करत नाही, ना आमचे सरकार. मारामारी करणे, काजळी फेकणे, चपला-बूट फेकणे—ही आपली संस्कृती असू शकत नाही. ही भाजपची संस्कृती नाही. ममता बॅनर्जींनी खूप, खूप चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत, पण आम्ही त्याचे कधीही समर्थन करू शकत नाही... जो कोणी हे करत आहे, जर तुम्ही भाजपचा शिक्का लावून हे करत असाल, तर तुम्ही ते चुकीचे करत आहात.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.