ममतांना आणखी एक धक्का, ३ महिन्यापूर्वी राज्यसभेवर पाठवलेल्या खासदार कोयल यांचा राजीनामा

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर ममता बॅनर्जींना पक्षफुटीपासून ते निकटवर्तीय साथ सोडण्यापर्यंत धक्के बसले. तृणमूल काँग्रेसचे अनेक आमदार खासदार बाहेर पडले आहेत. काहींनी नवा गट स्थापन केलाय तर काहींनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण केलंय. गुरुवारी ममतांना आणखी एक धक्का बसला. राज्यसभा खासदार आणि अभिनेत्री कोयल मलिक यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांनी एक महिन्यापूर्वीच राजीनाम्याची घोषणा केली होती. Koyal Malik Quits Rajya Sabha, TMC Suffers Blow.कोयल मलिक तृणमूलच्या राज्यसभा खासदार होत्या. ममता बॅनर्जींनी त्यांना एप्रिलमध्येच राज्यसभेवर पाठवलं होतं. अवघ्या तीन महिन्यांच्या आतच कोयल यांनी राजीनामा दिल्यानं खळबळ उडालीय. कोयल यांच्याशिवाय सुष्मिता देव, सुखेंदू शेखर यांनीही याआधी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ते भाजपमध्ये गेले आणि पक्षाकडून पुन्हा राज्यसभेवर गेले..सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत नोटिसीला केंद्र सरकारचं उत्तर; हायकोर्टानं याचिका काढली निकाली.विधानसभा निवडणुकीत पराभवानंतर ममता बॅनर्जींचे सहकारी एका पाठोपाठ एक साथ सोडून जात आहेत. लोकसभेत २० पेक्षा जास्त खासदारांनी काकोली यांच्या नेतृत्वाखाली एनसीपीआयमध्ये विलीनीकरण केलं. तर ६० पेक्षा जास्त आमदारांनी ममतांची साथ सोडलीय. बुधवारी मदन मित्रा यांनीही तृणमूलचा राजीनामा देत बंडखोरांसोबत जाण्याची घोषणा केली..मदन मित्रा हे ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या गटात सहभागी झाले. मदन मित्रा यांनी दावा केला की मी पक्ष सोडला नव्हता. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सर्व राष्ट्रीय आणि संघटनात्मक समित्यांचा राजीनामा देत आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल विधानसभेत पक्षाचा मुख्य प्रतोद म्हणूनही त्यांनी राजीनामा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.