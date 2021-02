मोदी-शहांच्या सोयीनुसार वेळापत्रक ठरवलंय का? निवडणुक आयोगावर ममता कडाडल्या

कोलकाता : ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक वेळापत्रकावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका 8 टप्प्यांमध्ये घेण्यात येतील, असं निवडणूक आयोगाने आज संध्याकाळी साडेचार वाजता घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं आहे. मात्र, मतदानाच्या आठ टप्प्यांवरुन ममता बॅनर्जी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ममता बॅनर्जी यांनी करडे बोल सुनावत विचारलंय की, हे वेळापत्रक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सांगण्यावरुन तयार केलं गेलंय की अमित शहांच्या? त्यांच्या प्रचाराला सोयीस्कर ठरेल यासाठीच या तारखा बनवण्यात आल्या आहेत का? जेणेकरुन ते आसाम आणि तमिळनाडूच्या निवडणुका संपवून बंगालकडे आपला मोर्चा वळवू शकतील? हे भाजपला फायद्याचं ठरणार नाहीये. आम्ही त्यांना नेस्तनाबूत करु, असं ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्यामधील एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.

The Union Home Minister should work for the country. He cannot misuse his powers for elections here. We welcome the PM but he cannot misuse his powers for West Bengal polls: West Bengal CM Mamata Banerjee

