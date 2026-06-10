देश

TMC Merge: टीएमसी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? ममता बॅनर्जी तयार; पण राहुल गांधींसमोर अभिषेक बॅनर्जींनी ठेवली एकच अट

TMC Congress Merger: भाजपकडून टीएमसीवर होणाऱ्या राजकीय हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा. अन्यथा भाजप आम आदमी पार्टीप्रमाणे त्यांचाही छळ करेल, असा सोनिया गांधींनी ममता बॅनर्जीना प्रस्ताव दिला.
TMC Congress Merger

TMC Congress Merger

ESakal

Vrushal Karmarkar
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टीएमसीच्या काँग्रेसमधील विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चा पुढे सरकल्या आहेत. ममता बॅनर्जी सोनिया गांधींचा प्रस्ताव स्वीकारायला तयार असल्याचे दिसते. पण त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्यामार्फत राहुल गांधींपुढे काही अटीही ठेवल्या आहेत. सूत्रांनुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली.

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