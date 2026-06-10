TMC Merge: टीएमसी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? ममता बॅनर्जी तयार; पण राहुल गांधींसमोर अभिषेक बॅनर्जींनी ठेवली एकच अट

टीएमसीच्या काँग्रेसमधील विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चा पुढे सरकल्या आहेत. ममता बॅनर्जी सोनिया गांधींचा प्रस्ताव स्वीकारायला तयार असल्याचे दिसते. पण त्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्यामार्फत राहुल गांधींपुढे काही अटीही ठेवल्या आहेत. सूत्रांनुसार, अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली. .ममता बॅनर्जी यांना राज्यसभेत पाठवावे आणि त्यांना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, अशी मागणी टीएमसी नेत्याने केली आहे. मात्र, यावर काँग्रेस पक्षाची प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना वैयक्तिकरित्या फोन करून टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा पर्याय दिला. सोनिया गांधी यांनी बॅनर्जी यांना सांगितले की, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्तीच्या बदल्यात त्या टीएमसीचे काँग्रेस पक्षात विलीनीकरण करतील. .Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले.इतकेच नाही, तर त्यांचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनाही पक्षाचे सरचिटणीस पद दिले जाईल. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याने ममता बॅनर्जी यांना असा प्रस्ताव दिला आहे की, भाजपकडून टीएमसीवर होणारे राजकीय हल्ले पाहता, त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजप आम आदमी पक्षाप्रमाणे त्यांचा छळ करेल. शिवाय, त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत सदस्यही अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात आहेत, ज्यामुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. .ममता बॅनर्जी यांनी यावर निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली आहे. बंगालमधील सत्तांतरानंतर, तृणमूल काँग्रेस पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळत होत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्ती आणि TMC मधील एक जहाल व्यक्तिमत्व असलेल्या सायनी घोष यांनीही बंड केले आहे. या बंडखोर गटात सायनी घोष आणि सुदीप बंदोपाध्याय यांच्यासह २० लोकसभा खासदारांचा समावेश आहे. याशिवाय, दोन राज्यसभा खासदारांनी देखील राजीनामा दिला आहे. .Sinauli Excavation: महाभारतातील योद्ध्यांचे शवपेटी, शिरस्त्राण अन् तांब्याची शस्त्रे ! ४,००० वर्षांपूर्वीच्या युद्धाचा पाहा जिवंत पुरावा.सायनी घोष या बंगालमधील जादवपूर लोकसभा मतदारसंघाच्या TMC खासदार आहेत. बंगालमधील १५ वर्षांची सत्ता गमावल्यानंतर ममता बॅनर्जी सध्या त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण, किंबहुना सर्वात वाईट टप्प्याचा सामना करत आहेत. त्यांच्यासमोर आपला पक्ष आणि संघटना, दोन्ही वाचवण्याचे आव्हान आहे. पक्षांतर्गत बंडानंतर, जे एकेकाळी त्यांचे जवळचे सहकारी होते, तेही आता त्यांना सोडून जात आहेत. विरोधी आवाजांनी ममता यांना पूर्णपणे एकाकी पाडले आहे. ही परिस्थिती पक्षाच्या अस्तित्वासाठीच एक संकट बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.