Mamata Banerjee Relative Death : ममता बॅनर्जींच्या नातेवाईक महिलेचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसोबत सुरू होता घटस्फोटाचा खटला

West Bengal suspicious death : पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या दूरच्या नातेवाईक बृष्टि मुखर्जी घटक यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. रामपूरहाट येथे ही घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला असून, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बृष्टि मुखर्जी घटक यांचा पतीसोबत गेल्या काही काळापासून घटस्फोटाचा खटला सुरू होता. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, बृष्टि यांचा मृत्यू नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा शोध घेतला जात आहे..बृष्टि मुखर्जी घटक या ममता बॅनर्जी यांच्या दूरच्या नातेवाईक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आल्यानंतर परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..ममतांचे निकटवर्तीय आणि विधानसभेच्या माजी उपसभापतींचा संशयास्पद मृत्यू, लटकलेल्या अवस्थेत पक्ष कार्यालयातच आढळला मृतदेह.दरम्यान, बृष्टि मुखर्जी घटक यांचे नाव यापूर्वीही चर्चेत आले होते. पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळ्यात बेकायदेशीर पद्धतीने नोकरी मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांच्या संशयास्पद मृत्यूने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.