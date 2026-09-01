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Mamata Banerjee Relative Death : ममता बॅनर्जींच्या नातेवाईक महिलेचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसोबत सुरू होता घटस्फोटाचा खटला

Brishti Mukherjee Ghatak husband : ममता बॅनर्जी यांच्या दूरच्या नातेवाईक बृष्टि मुखर्जी घटक यांचा बीरभूममधील रामपूरहाट येथे संशयास्पद मृत्यू झाला. पतीसोबत घटस्फोटाचा खटला सुरू होता.
Mamata Banerjee Relative Death west bengal

Mamata Banerjee Relative Death west bengal

esakal

Sandeep Shirguppe
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West Bengal suspicious death : पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या दूरच्या नातेवाईक बृष्टि मुखर्जी घटक यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. रामपूरहाट येथे ही घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला असून, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.

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