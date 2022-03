सीबीआयने फक्त भाजपचे ऐकल्यास आम्ही त्यास विरोध करु - ममता बॅनर्जी

कोलकाता : रामपूरहट घटनेमागे षडयंत्र असल्याचे मला वाटते. या घटनेची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणकडे (सीबीआय) देण्यात आले. हा चांगला निर्णय आहे. मात्र सीबीआयने फक्त भाजपच्या दिशानिर्देशांचे पालन केल्यास आम्ही त्यास विरोध करु, असा इशारा पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी दिला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा (Trinamool Congress Party) कार्यकर्ताचा खून दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याने केला. मात्र केवळ तृणमूलवरच चहूबाजूंनी टीका केली जात आहे. घटनेच्या चौकशीसाठी आम्ही अनेक पावले उचलली असून त्यातून रामपूरहट प्रकरणामागील खरे कारण समजेल, असे बॅनर्जी म्हणाल्या. (Mamata Banerjee Says, If CBI Only Follow BJP's Directions, Then We Protest)

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा आणि आसाम या ठिकाणी अशा अनेक घटना घडतात. मात्र आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना घटनास्थळावर जाऊ दिले गेले नाही. मात्र बिरभूम घटनास्थळी जाण्यास आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला रोखलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी बिरभूम जिल्ह्यात तृणमूलच्या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आठ जणांना जिवंत जाळून टाकण्यात आले. यातील २० पेक्षा अधिक आरोपींना पकडण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करुन घेतली होती. नंतर न्यायालयानेच बिरभूम प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने करावे असे आदेश दिले. भाजप व तृणमूलमध्ये या घटनेवरुन आरोप-प्रत्यारोप होत आहे.