West Bengal Politics: बंगालच्या नादात भाजप देशातील सत्ताही गमावेल: ममता बॅनर्जींचा इशारा,विधानसभेनंतर सर्व पक्षांसह दिल्लीही काबीज करू

कोलकता (पश्चिम बंगाल): ''पश्चिम बंगाल उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नांत भाजप देशातील सत्ता गमावेल,'' असा इशारा देऊन तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी ''आपण सलग चौथ्यांदा पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक जिंकू अन् त्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणून दिल्लीतील सत्ताही काबीज करू'', असा ठाम विश्वासही व्यक्त केला.

राणीगंज येथे शनिवारी निवडणूक प्रचार सभेत त्या बोलत होत्या. "राज्यात भाजप सत्तेत आल्यास ते बुलडोझर वापरून सर्वांना बाहेर फेकतील ," असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. निवडणूक आयोगावर टीका करताना त्यांनी आरोप केला की, सखोल मतदार फेरपडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी आयोग भाजपच्या दबावाखाली काम करत आहे. प्रत्येक गोष्टीची एक मर्यादा, लक्ष्मणरेषा असते. पण भाजप सर्व मर्यादा ओलांडत आहे..''एसआयआर' हा तुमच्यासाठी राजकीय मृत्यूघंटा ठरेल,'' असा इशाराही त्यांनी भाजपला दिला. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील रघुनाथगंज येथे रामनवमी मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा उल्लेख करत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.''मी निवडून आलेली मुख्यमंत्री आहे मात्र, माझे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत,'' असेही त्यांनी सांगितले. तृणमूल काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हिंसाचारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

'मतदार न्यायाधिकरणांबाबत अद्याप निर्णय नाही'
कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये 'एसआयआर' प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळलेल्यांच्या अपिलांसाठी न्यायाधिकरण सुरू करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी दिली. "ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत त्यांना न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा पर्याय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिले आहेत. मात्र ही न्यायाधिकरणे केव्हा आणि कुठे सुरू होतील, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.