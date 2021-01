'तुम्हाला हे शोभत नाही'; PM मोदींच्या व्यासपीठावर जय श्रीराम ऐकताच ममतादीदी भडकल्या

कोलकाता - नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त कोलकात्यात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. व्हिक्टोरिया मेमोरियलमध्ये आय़ोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राग बघायला मिळाला. व्हिक्टोरिया मेमोरियलमध्ये त्यांना भाषण करण्यास नकार दिला.

ममता बॅनर्जी जेव्हा व्यासपीठावर भाषणासाठी गेल्या तेव्हा घोषणाबाजी सुरु झाली. तेव्हा ममता बॅनर्जींनी म्हटलं की, कोणाचा अपमान करणं ठीक नाही असं म्हणत त्यांनी न बोलण्याची भूमिका घेतली. ममता बॅनर्जी मंचावर येताच लोकांनी जय श्रीराम अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली.

#WATCH | West Bengal: PM Narendra Modi at Victoria Memorial in Kolkata.

CM Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhankhar are also present. #NetajiSubhashChandraBose pic.twitter.com/9l0ET4YZKL

— ANI (@ANI) January 23, 2021