Vijay Thalapathy : 'बीअरसाठी १० रुपये जास्त घेतले'; मुख्यमंत्री विजय थलपतींना थेट तक्रार, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

Tamil Nadu Wine Shop : तामिळनाडूमध्ये एक आगळावेगळा प्रकार समोर आला असून त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपती यांनी, "कोणत्याही क्षेत्रात लाच किंवा बेकायदेशीर वसुली होत असेल तर मला कळवा, मी तुमच्या पाठीशी उभा राहीन," असे आवाहन केले होते. याच आवाहनाचा आधार घेत एका मद्यपीने वाइन शॉपमधील अतिरिक्त वसुलीचा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे..घडलेल्या प्रकारानुसार, एका वाइन शॉपमध्ये बीअर खरेदी करताना दुकानचालकाने ती थंड करून देण्याच्या कारणावरून ग्राहकाकडून १० रुपये अतिरिक्त आकारले. यावर संबंधित युवकाने दुकानातच व्हिडिओ चित्रीत केला आणि मुख्यमंत्री विजय यांचे नाव घेत, "बीअरसाठी १० रुपये जास्त घेतले आहेत, आता यावर काय कारवाई करणार?" असा सवाल केला..मुख्यमंत्री विजय यांनी काही दिवसांपूर्वी नागरिकांना उद्देशून, "कोणीही लाच मागितली तर स्पष्ट नकार द्या आणि माझं नाव घ्या. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीची माहिती मला द्या, पुढचं मी पाहतो," असे वक्तव्य केले होते. युवकाने याच विधानाचा संदर्भ देत अतिरिक्त वसुलीविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली..Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा केंद्र सरकारसह अदाणींना मोठा दणका; २० हजार कोटींच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्प केला बंद.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून अनेकांनी त्यावर विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी अतिरिक्त वसुलीवर कारवाईची मागणी केली आहे, तर काहींनी या घटनेकडे विनोदी नजरेतून पाहत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.