देश

Crime: धक्कादायक! अनेक तरुणींसोबत तब्बल लग्नाची रात्र ५५ वेळा साजरी; वधूसोबत नको ते कृत्य, एका वराची हादरवणारी कथा

Rajasthan Wedding Night Fraud: राजस्थानमधील एका माणसाने त्याच्या लग्नाची रात्र ५५ वेळा साजरी केली. यात त्याने वधूला घाबरवतील अशा गोष्टी केल्या. यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
Rajasthan Wedding Night Fraud

Rajasthan Wedding Night Fraud

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशात शौर्य आणि प्रेमाचे उदाहरण देणाऱ्या असंख्य लोककथांचे घर आहे. याच मातीत एक काळी कहाणी दडलेली आहे. जी आजही सीमावर्ती भागातील महिलांच्या पाठीला थरथर कापते. ही कहाणी आहे जियारामची, ज्याला पोलिसांच्या नोंदींमध्ये कुख्यात चोर मानले जात असे. परंतु समाजाच्या दृष्टीने एका जावईची जो त्याच्या लग्नाची रात्र साजरी करायचा आणि सकाळी गायब व्हायचा.

Loading content, please wait...
Rajasthan
crime
Crime News
crime news in marathi
wedding
wedding ceremony
bride
honeymoon
crime news marathi
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com