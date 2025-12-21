Crime: धक्कादायक! अनेक तरुणींसोबत तब्बल लग्नाची रात्र ५५ वेळा साजरी; वधूसोबत नको ते कृत्य, एका वराची हादरवणारी कथा

राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशात शौर्य आणि प्रेमाचे उदाहरण देणाऱ्या असंख्य लोककथांचे घर आहे. याच मातीत एक काळी कहाणी दडलेली आहे. जी आजही सीमावर्ती भागातील महिलांच्या पाठीला थरथर कापते. ही कहाणी आहे जियारामची, ज्याला पोलिसांच्या नोंदींमध्ये कुख्यात चोर मानले जात असे. परंतु समाजाच्या दृष्टीने एका जावईची जो त्याच्या लग्नाची रात्र साजरी करायचा आणि सकाळी गायब व्हायचा. .लोक त्याला "अविवाहित जावई" असे टोपणनाव देत असत. जियारामच्या गुन्ह्यांच्या पद्धती इतक्या भयानक आणि मानसिक होत्या की त्यांनी सस्पेन्स चित्रपटांच्या खलनायकांनाही मागे टाकले. जियारामची कार्यपद्धती जितकी धूर्त होती तितकीच ती घृणास्पद होती. त्याने बाडमेर आणि आजूबाजूच्या भागात एकांत घरांना लक्ष्य केले जिथे अलीकडेच आनंदी लग्न झाले होते. त्याचे लक्ष्य अशी घरे होती जिथे एक नवविवाहित मुलगी पहिल्यांदाच तिच्या पालकांच्या घरी परतली होती. .School Picnic Bus accident : भीषण अपघात! विद्यार्थ्यांना सहलीवरून परत आणणारी बस जम्मूत उलटली.जियाराम दिवसाढवळ्या गुप्तहेर करत असे. घरातील पुरुष सदस्य कामानिमित्त बाहेर आहेत याची खात्री करत असे. अंधार पडताच तो घरात "जावई राजा" म्हणून प्रवेश करायचा. त्या काळात गावांमध्ये वीज नसल्याने आणि बुरख्याच्या पद्धतीमुळे चेहरे ओळखणे कठीण होते. वृद्ध महिला आणि घरातील इतर सदस्य त्याला त्यांचा खरा जावई मानायचे आणि त्याचे स्वागत करायचे. पाहुणचाराचा आनंद घेणारा हा माणूस खरोखरच क्रूर आहे याची कोणालाही कल्पना नव्हती..रात्रीच्या शांततेत जियारामचा खरा खेळ सुरू झाला. तो आत्मविश्वासाने नवीन वधूच्या खोलीत प्रवेश करायचा. सामाजिक कलंक आणि सांस्कृतिक प्रतिबंधांमुळे, कुटुंबातील कोणालाही त्याच्यावर संशय नव्हता. तो नवविवाहित वधूसोबत रात्र घालवत असे. वधू आणि कुटुंबातील इतर सदस्य गाढ झोपेत पडताच, जियाराम त्याचे खरे रंग उघड करत असे. तो काळजीपूर्वक वधूच्या शरीरातील सर्व सोन्या-चांदीचे दागिने काढायचा, घराची तिजोरी स्वच्छ करायचा आणि नंतर गायब व्हायचा. .सकाळी सूर्याच्या पहिल्या किरणांनी कुटुंब जागे झाले तेव्हा, "जावई राजा" मैल दूर होता. त्याच्या मागे लुटलेले घर, लज्जित नातेसंबंध आणि धक्का बसलेली निष्पाप वधू होती. राजस्थान पोलिसांच्या नोंदीनुसार, जियारामविरुद्ध चोरी, अतिक्रमण आणि विनयभंगाचे एकूण १७ गुन्हे दाखल झाले होते. परंतु वास्तव त्याहूनही भयानक होते. त्या काळातील गुन्हेगारी तज्ञ आणि लोकांचा असा विश्वास आहे की पीडित महिला आणि कुटुंबांची संख्या ५५ पेक्षा जास्त होती. .त्या काळातील ग्रामीण समाजात बदनामी आणि सार्वजनिक लज्जेची भीती इतकी तीव्र होती की अनेक कुटुंबे पोलिसांकडे जाऊन तक्रार दाखल करण्याचे टाळत असत. शेजाऱ्यांना सांगणे तर दूरच. अनेक वधूंनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य हे गुपित ठेवण्यात घालवले. १९८८ मध्ये चौहाटन पोलीस ठाण्यात घरफोडीचा पहिला गुन्हा दाखल झाला तेव्हा जियारामचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड उघडकीस आला. त्यानंतर, १९९० ते १९९६ दरम्यान त्याने सिंधरी, समदरी, धोरीमन्ना आणि चौहाटन भागात अनेक गुन्हे केले. १९९४ मध्ये, पोलिसांनी त्याला अधिकृतपणे हिस्ट्रीशीटर घोषित केले. .Madhya Pradesh Tourism: कमी बजेट मध्ये नववर्षाचे पर्यटन! मध्य प्रदेशातील हे ३ ऑफबीट स्पॉट्स का आहेत ट्रेंडमध्ये?.तो वारंवार तुरुंगात जात असे. परंतु सुटकेनंतर पुन्हा त्याच्या घृणास्पद कारवाया करत असे. २००३ पर्यंत तो पोलिसांसाठी एक मोठे आव्हान राहिला. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारी आणि तुरुंगवासामुळे जियारामचे शरीर पोकळ झाले होते. त्याला फुफ्फुसांच्या गंभीर आजाराने ग्रासले होते. अखेर २०१६ मध्ये, या कुख्यात गुन्हेगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. जियाराम मरण पावला आहे. परंतु त्याची सावली अजूनही राजस्थानच्या ढिगाऱ्यांमध्ये जाणवते. जिथे लोक झोपण्यापूर्वी त्यांच्या खिडक्या आणि दारे वारंवार तपासतात. ही कथा एक गुन्हेगार समाजाच्या परंपरा आणि श्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन मानवतेला लाज कशी दाखवू शकतो याचा इशारा देते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.