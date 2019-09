माथेफिरूचा संसदेत चाकू घेऊन जाण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : संसदेच्या इमारतीत चाकू घेऊन जाण्याचा प्रयत्न एका माथेफिरू तरुणाने केला आहे. त्याला दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून अटक केली आहे. या तरुणाने संसदेच्या गेट क्रमांक एकमधून संसद प्रांगणात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पण, दक्ष सुरक्षा रक्षकांना त्याच्याकडील चाकू शोधून त्याला पकडले. सध्या या तरुणाची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्या तरुणाचे नाव सागर इन्सा असल्याचे स्पष्ट झाले असून, तो दिल्लीती लक्ष्मीनगरचा रहिवासी आहे. विशेष म्हणजे, तो बलात्काराचा आरोप असलेला डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंगचा अनुयायी आहे.

The person has been identified as Sagar Insa. He is a resident of Laxmi Nagar and a follower of Dera Sacha Sauda chief & rape convict Gurmeet Ram Rahim Singh. https://t.co/NimTiBh5Gv

