Crime: सासरा आणि सूनेचं प्रेम जडलं; अडसर ठरणाऱ्या मुलाचा काटा काढला, मात्र एका चुकीनं बाप पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला

Bijnor Youth Murder News: उत्तर प्रदेशमध्ये वडिलांनी स्वत:च्या मुलाची हत्या केली आहे. सुनेसोबतच्या संबंधांमुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. या घटनेत त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी मुलाच्या हत्येप्रकरणी एका वडिलांना अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. वडिलांचे मृताच्या पत्नीशी प्रेमसंबंध होते, ज्यामुळे त्याने ही हत्या केली. हे प्रकरण जिल्ह्यातील नांगल पोलीस स्टेशन परिसरातील तिसोत्रा ​​गावातील आहे. जिथे १५ नोव्हेंबर रोजी उसाच्या शेतातून ३० वर्षीय सौरभ तोमरचा मृतदेह आढळला.

