Crime: सासरा आणि सूनेचं प्रेम जडलं; अडसर ठरणाऱ्या मुलाचा काटा काढला, मात्र एका चुकीनं बाप पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला

उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी मुलाच्या हत्येप्रकरणी एका वडिलांना अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. वडिलांचे मृताच्या पत्नीशी प्रेमसंबंध होते, ज्यामुळे त्याने ही हत्या केली. हे प्रकरण जिल्ह्यातील नांगल पोलीस स्टेशन परिसरातील तिसोत्रा गावातील आहे. जिथे १५ नोव्हेंबर रोजी उसाच्या शेतातून ३० वर्षीय सौरभ तोमरचा मृतदेह आढळला. .बिजनोर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ नोव्हेंबर रोजी सौरभचा त्याचे वडील सुभाष तोमर यांच्याशी वाद झाला. त्यानंतर तो घरातून गायब झाला. कुटुंबाला वाटले की तो रागाच्या भरात नातेवाईकांना भेटायला गेला असेल आणि परत येईल. दोन दिवसांनंतरही तो परतला नाही तेव्हा त्याचे वडील सुभाष यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी नांगल पोलीस स्टेशनमध्ये बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली..१० वी पास...१० वर्षांचा प्रिंटिंगचा अनुभव...YouTube बघून तयार केल्या बनावट नोटा अन्...; पठ्ठ्याची करामत वाचून व्हाल थक्क.या प्रकरणात १५ नोव्हेंबर रोजी ऊस तोडणीसाठी गेलेल्या कामगारांना सौरभचा विद्रूप मृतदेह आढळला. तेव्हा सुरुवातीला त्यांना वाटले की हा बिबट्याचा हल्ला आहे. पोलीस मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवत असताना सौरभचे वडील सुभाष यांनी शवविच्छेदन करण्यास नकार दिला. नांगल पोलीस ठाण्याने सांगितले की, बिबट्याने त्याला मारले असल्याने शवविच्छेदन करणे आवश्यक आहे..शवविच्छेदन अहवालात हत्येमागील गूढ उलगडले. तरुणाच्या शरीरावर बिबट्याच्या पंजाचे किंवा दाताचे कोणतेही निशाण आढळले नाहीत. तर त्याऐवजी डोक्याच्या मागच्या बाजूला आणि मानेवर धारदार शस्त्राने झालेल्या गंभीर जखमा आढळल्या. सौरभच्या हत्येत कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचा हात असल्याचा संशय गावकऱ्यांना होता. कारण सौरभचे लग्न आठ वर्षांपूर्वी झाले होते.पण त्यांना मुले नव्हती. .त्याची पत्नी सौरभपेक्षा तिच्या सासऱ्यांचे, सुभाषचे, जास्त पालन करत असे आणि ते खूप जवळचे होते. जे सौरभला आवडत नव्हते. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि कुटुंबातील सदस्यांची वैयक्तिकरित्या चौकशी केल्यानंतर, त्यांना परस्परविरोधी माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी कठोर चौकशी केल्यानंतर वडील सुभाष यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. त्यांनी सांगितले की, अवैध संबंध उघड झाल्यानंतर आणि सौरभने आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी सौरभला १२ नोव्हेंबर रोजी उसाच्या शेतात बोलावले..Crime: शरीरावर जखमा, फाटलेले कपडे, पुरूषाची चप्पल... रेल्वे स्थानकाजवळ अज्ञात महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह अन्..., नेमकं काय घडलं?.तिथे त्याने प्रथम त्याच्या पिस्तूलातून गोळी झाडली. जेव्हा सौरभ पळून गेला तेव्हा त्याने त्याच्या डोक्यावर आणि मानेवर फावड्याने वार करून त्याची हत्या केली. हत्येनंतर त्याने बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली. जेव्हा मृतदेह सापडला तेव्हा त्याने हा मृत्यू बिबट्याच्या हल्ल्यात झाल्याचे सांगून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आता हत्येत वापरलेले पिस्तूल आणि फावड़े जप्त केले आहेत आणि आरोपी सुभाष तोमरला तुरुंगात पाठवले आहे.