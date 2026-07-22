भाजप नेत्यांना फिरू देणार नाही! जरांगेंचा दिल्लीतून इशारा; जंतरमंतरवर आंदोलकांची घेतली भेट, काय म्हणाले?

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जनंतर वातावरण अधिकच तापले असून विविध राजकीय पक्षांबरोबरच सामाजिक संघटनांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. अशातच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला..यावेळी विद्यार्थ्यांना धीर देताना जरांगे पाटील यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. "मी अंतरवाली सराटीत आंदोलन करत होतो, तेव्हाही याच सरकारने आमच्यावर गोळीबार केला होता. त्यामुळे तुमची वेदना आम्ही समजू शकतो. तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलनाची जागा सोडू नका. संपूर्ण देश तुमच्या पाठीशी आहे आणि आम्हीही तुमच्यासोबत आहोत," असे ते म्हणाले..पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर 'हाय व्होलटेज' ड्रामा, राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील खासदार उपस्थित, नेमकं काय घडतंय?.यावेळी त्यांनी सरकारला थेट इशाराही दिला. "विद्यार्थ्यांच्या केसालाही धक्का लागला, तर भाजपच्या नेत्यांना देशभरात फिरू देणार नाही. ज्या आई-वडिलांनी मतदान करून हे सरकार निवडून दिलं, त्यांच्या लेकरांवरच आज लाठीचार्ज होत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे," अशी टीका त्यांनी केली..जरांगे पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. "गोरगरिबांची लेकरं न्याय मागण्यासाठी राजधानीत आली आहेत. त्यांच्यावर लाठ्या चालवणं चुकीचं आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे आणि इथे न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला होणं कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही," असे ते म्हणाले..नरेंद्र मोदी 'लेम डक पंतप्रधान'; विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठीचार्जवरून राज ठाकरेंचा घणाघात....दरम्यान, विद्यार्थ्यांना शांततेचा मार्ग सोडू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. "शांततेच्या आंदोलनातच खरी ताकद असते. संताप असला तरी संयम ठेवा. शांततापूर्ण लढ्यामुळेच न्याय मिळतो," असे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारापासून दूर राहावे, असे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.