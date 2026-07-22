देश

भाजप नेत्यांना फिरू देणार नाही! जरांगेंचा दिल्लीतून इशारा; जंतरमंतरवर आंदोलकांची घेतली भेट, काय म्हणाले?

Manoj Jarange Patil Warns BJP Leaders During Delhi Student Protest : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला.
Manoj Jarange Patil Warns BJP Leaders During Delhi Student Protest

Manoj Jarange Patil Warns BJP Leaders During Delhi Student Protest

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जनंतर वातावरण अधिकच तापले असून विविध राजकीय पक्षांबरोबरच सामाजिक संघटनांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. अशातच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्लीत जाऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेत त्यांच्याशी संवाद साधला.

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