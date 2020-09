गुजरातमध्ये मराठी कोरोनाबाधिताचा मारहाणीत मृत्यू; व्हायरल व्हिडिओनंतर नातेवाईकांचा आरोप

राजकोट - गुजरातमध्ये स्थायिक असणाऱ्या मराठी कोरोना रुग्णाच्या मृत्यूनंतर चार दिवसांनी एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला होता. त्यात रुग्णाचा मृत्यू नैसर्गिक नसून हा खूनच आहे आणि हॉस्पिटल स्टाफला त्वरित अटक करण्यात यावी, अशी मागणी राजकोटमधील मराठा समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. या व्हिडीओमध्ये हॉस्पिटल कर्मचारी रुग्णाच्या छातीवर गुडघा ठेऊन त्याला मारहाण करत असल्याची दृश्ये दिसत आहेत. दरम्यान मृत रुग्ण हा किडनीच्या विकाराने ग्रस्त होता तसेच मानसिक रोगीही होता. त्याला मधुमेह आणि हायपरटेन्शनचा त्रास होता. तो कपडे फाडून फेकत होता, मारहाण करत होता आणि इतर रुग्णांना त्रास होईल असे वर्तन करत होता. रुग्ण पळून जाण्याचाही प्रयत्न करत होता, असा खुलासा व्हायरल व्हिडीओवरुन निर्माण झालेल्या प्रक्षोभानंतर हॉस्पिटलने केला आहे.

या प्रकरणी हॉस्पिटलने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रभाकर पाटील हे मानसिक रोगी असल्याने त्यांना शांत करण्यासाठी हॉस्पिटलच्या मानसशास्त्र विभागातील डॉक्टरांना बोलवण्यात आले. तसंच रुग्णाला कुणीही मारहाण केली नसून व्हायरल झालेला व्हिडीओ हा सत्यतेची पडताळणी न करताच पसरवला गेला आहे. दरम्यान याप्रकरणी पोलिसांनी नितिन गोयल आणि राजू गोस्वामी या दोन अॅम्ब्यूलन्स ड्रायव्हरना ताब्यात घेतले आहे.

The horrifying clip of what happened at Civil Hospital, Rajkot, hometown & constituency of CM @vijayrupanibjp, where a patient suffering from a kidney ailment was tested +ve for COVID19, is being “disciplined” by the staff. This patient passed away in an hour after the incident. pic.twitter.com/36btw891BC

