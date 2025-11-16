देश

Latest Marathi Breaking News Live : नागपूरमध्ये मोठी राजकीय हालचाल! माजी आमदार बळीराम भाऊ शिरस्कार भाजपात प्रवेश; स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण

Breaking Marathi News live Updates 16 November 2025 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Latest Marathi Live Update News

Latest Marathi Live Update News

esakal

Nagpur Live: नागपूरमध्ये मोठी राजकीय हालचाल! माजी आमदार बळीराम भाऊ शिरस्कार भाजपात प्रवेश; स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण

नागपूर : बाळापूरचे माजी आमदार बळीराम भाऊ शिरस्कार यांनी आज अधिकृतपणे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला असून या घडामोडीमुळे स्थानिक राजकारणाला अचानक वेग आला आहे. नागपूरमधील आमदार निवास येथे झालेल्या या पक्षप्रवेश सोहळ्याला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. शिरस्कार यांच्या प्रवेशामुळे बाळापूर तालुक्यात भाजपाची संघटनात्मक ताकद वाढेल, असा विश्वास पक्षाने व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या समर्थकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण असून या प्रवेशामुळे आगामी राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

Loading content, please wait...
India
Bjp
Congress
Narendra Modi
Bihar
maharashtra
political
delhi
nitish kumar
Amit Shah

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com