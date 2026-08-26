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Latest Marathi News Live Update : रुपाली चाकणकरांच्या कोट्यावधींच्या हॉटेल उद्घाटनात बड्या नेत्याची हजेरी

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रुपाली चाकणकरांच्या कोट्यावधींच्या हॉटेल उद्घाटनात बड्या नेत्याची हजेरी

रुपाली चाकणकरांच्या कोट्यावधींच्या हॉटेल उद्घाटनात बड्या नेत्याची हजेरी

राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आता हॉटेल व्यवसायात प्रवेश केला आहे. पुण्यामध्ये त्यांनी द नाईन्स या नावाने आपले नवे हॉटेल सुरू केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी या हॉटेलचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात पार पडले. या उद्घाटनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील आणि आमदार सुनील शेळके यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते. आमदार जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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