निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधकांमध्ये फूट! मोठ्या पक्षाने ९ वर्षांची साथ सोडत युती तोडली; राजकीय गणित बिघडले

मरुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एमडीएमके) ने द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील नऊ वर्षांची युती संपुष्टात आली आहे. एमडीएमकेचे सरचिटणीस वायको यांच्या अध्यक्षतेखाली चेन्नई येथे झालेल्या पक्षाच्या एका मोठ्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत द्रमुक युतीपासून अधिकृतपणे वेगळे झाल्याची घोषणा करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला..२०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील एसपीएचा दारुण पराभव झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अभिनेते-राजकारणी सी. जोसेफ विजय यांचा पक्ष तामिळगा वेटी कळघम (टीव्हीके), राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. ठरावात, एमडीएमकेने म्हटले आहे की, तामिळनाडूमध्ये जातीय राजकीय शक्तींचा प्रसार रोखण्यासाठी ते वैचारिकदृष्ट्या वचनबद्ध असल्यामुळे ते आघाडीत सामील झाले आणि कायम राहिले..Ind-US ट्रे़ड डील फायनल होणार? डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच भारत दौऱ्यावर, परराष्ट्र मंत्र्यालयाने नेमकं काय सांगितलं?.ठरावात म्हटले आहे की, ३ डिसेंबर २०१७ रोजी एका उच्चस्तरीय समितीने ठराव मंजूर केल्यापासून एमडीएमके हा डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा भाग आहे. नुकत्याच झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, एमडीएमकेचा ३२ वर्षांचा राजकीय प्रवास असूनही, आघाडीतर्फेच पक्षाची स्वतंत्र राजकीय ओळख कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झाले. पक्षाने आपल्या मित्रपक्षांसोबत राहून निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.निवडणुकीनंतरच्या घटनांचा संदर्भ देत एमडीएमकेने एसपीएवर एआयएडीएमकेला सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न करून आपल्या घोषित विचारधारा आणि तत्त्वांशी तडजोड केल्याचा आरोप केला. ठरावात म्हटले आहे की, "हे सर्वश्रुत आहे की विधानसभेत केवळ ४७ जागा जिंकलेल्या एआयएडीएमके पक्षाला हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तींशी युती करून सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न झाले. परिणामी, धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीचे (एसपीए) विचारधारा आणि तत्त्वांवर आधारित आघाडी असल्याचा दावा निरर्थक ठरला आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.