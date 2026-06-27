देश

निवडणुकीतील पराभवानंतर विरोधकांमध्ये फूट! मोठ्या पक्षाने ९ वर्षांची साथ सोडत युती तोडली; राजकीय गणित बिघडले

MDMK DMK Alliance Split: एमडीएमकेने डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील नऊ वर्षे जुन्या एसपीए आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत एसपीएचा पराभव झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
MDMK DMK Alliance Split

MDMK DMK Alliance Split

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मरुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एमडीएमके) ने द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील नऊ वर्षांची युती संपुष्टात आली आहे. एमडीएमकेचे सरचिटणीस वायको यांच्या अध्यक्षतेखाली चेन्नई येथे झालेल्या पक्षाच्या एका मोठ्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत द्रमुक युतीपासून अधिकृतपणे वेगळे झाल्याची घोषणा करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

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