देश

CJP Protest: भारतातील आंदोलनांना खरंच अमेरिकेतून फंडिंग? प्रसिद्ध गायिकेने थेट उद्योगपतीचं नाव घेत केला आरोप

Mary Millben Alleges George Soros Funding India Protests: यापूर्वी बुधवारी 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी सीजेपीला अमेरिकेतील काही निवडक लोकांकडून निधी मिळत असल्याचा आरोप केला होता.
CJP Protest

CJP Protest

esakal

संतोष कानडे
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CJP Row: भारतात सध्या सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांमागे अब्जाधीश उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचा हात असून तेच या आंदोलनांना आर्थिक रसद पुरवत असल्याचा खळबळजनक आरोप प्रसिद्ध अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन यांनी केला आहे.

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