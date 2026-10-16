CJP Protest: भारतातील आंदोलनांना खरंच अमेरिकेतून फंडिंग? प्रसिद्ध गायिकेने थेट उद्योगपतीचं नाव घेत केला आरोप

CJP Row: भारतात सध्या सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांमागे अब्जाधीश उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचा हात असून तेच या आंदोलनांना आर्थिक रसद पुरवत असल्याचा खळबळजनक आरोप प्रसिद्ध अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन यांनी केला आहे. .आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा दिला नसला, तरी "ही कोणतीही लपलेली गोष्ट नाही," असे त्यांनी ठामपणे म्हटले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीच 'जॉर्ज सोरोस हे आपले फंड देणारे आहेत आणि तेच भारतात या सर्व विचित्र गोष्टी करण्यासाठी पैसे पुरवत आहेत' असा दावा केल्याचा उल्लेख मिलबेन यांनी केला..Bombay High Court Decision : महाराष्ट्रात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर निर्बंध; मुंबई उच्च न्यायालयाचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय!.यापूर्वी बुधवारी 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी सीजेपीला अमेरिकेतील काही निवडक लोकांकडून निधी मिळत असल्याचा आरोप केला होता; मात्र त्यावेळी त्यांनी दीपके किंवा कोणत्याही देणगीदाराचे नाव उघड केले नव्हते. दरम्यान, अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस हे भारताविषयी प्रतिकूल भूमिका ठेवून असून ते सध्याच्या केंद्र सरकारला अनुकूल मानत नाहीत, अशी चर्चा सातत्याने आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगत असते..Pune Crime : विसर्जन मिरवणुकीत भाविकांना लुटणाऱ्या टोळीकडून २१ लाखांचे दागिने जप्त; उत्तर प्रदेशातील टोळीवर फरासखाना पोलिसांची कारवाई.अमेरिकन गायिकेने अभिजित दीपके यांना उद्देशून थेट सल्ला देताना म्हटले की, "दीपके, मी थेट तुमच्याशी संवाद साधत आहे. जर तुम्ही लोकांना एकत्र आणण्याच्या तुमच्या क्षमतेचा वापर चांगल्या कामांसाठी केला, तर तुम्ही भारतात एक मोठी सकारात्मक ताकद बनू शकता.".दीपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताच्या नेतृत्वासोबत बसून आपले विचार विधायक मार्गाने मांडायला हवेत, असा सल्ला देत त्या म्हणाल्या की, जेव्हा या आंदोलनांचा हा टप्पा संपेल, तेव्हा तुम्हाला कोणीही लक्षात ठेवणार नाही.