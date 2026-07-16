Iran US Conflict: पश्चिम आशियातील तेल निर्यात रोखू; नाकेबंदीनंतर इराणचा इशारा, अमेरिकेच्या हल्ल्यात सात जणांचा मृत्यू

दुबई : अमेरिकेने इराणवर पुन्हा एकदा सागरी नाकेबंदी लादली असून, बुधवारी पहाटेपासून हवाई हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या लष्करी तळाला लक्ष्य करण्यात आले असून, सात सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर देशभरात २६० जण जखमी झाल्याची माहिती इराणी अधिकाऱ्यांनी दिली. अमेरिकेच्या या आक्रमक कृतीनंतर इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने पश्चिम आशियातील तेल आणि वायूची निर्यात पूर्णपणे थांबविण्याचा इशारा दिला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.इराण आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षामुळे आखातामध्ये युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. इराण सरकारच्या प्रवक्त्या फातेमेह मोहाजेरानी यांनी सांगितले, ‘‘गेल्या काही दिवसांत ३० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी सात जणांचा मृत्यू सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील बामपूर येथील लष्करी तळावरील अमेरिकन हल्ल्यात झाला. अमेरिकेने यापूर्वी एप्रिलमध्ये नौदल नाकेबंदी लागू केली होती. जूनमध्ये इराणच्या अणुकार्यक्रमासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या करारानंतर ती उठविण्यात आली होती. मात्र, सामुद्रधुनीवरील तणाव वाढल्याने चर्चा ठप्प झाली असून अमेरिकेने पुन्हा नाकेबंदी लागू केली आहे.’’.दरम्यान, नौदलाची नाकेबंदी लागू होताच सात तासांच्या कारवाईत अनेक लक्ष्यांवर हवाई हल्ले करण्यात आले. इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुसेन केरमनपूर यांनी देशभरात २६० हून अधिक जण जखमी झाल्याचे सांगितले. ‘इराणकडून होणारी तेल आणि वायूची निर्यात सर्वांसाठी असेल किंवा कोणासाठीच नसेल, ’ असे रिव्होल्युशनरी गार्डने म्हटले आहे. आखाती देश लक्ष्य बुधवारी पहाटे बहारीन आणि कुवेतमध्ये इराणकडून डागण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्रांमुळे घबराट निर्माण झाली होती. जॉर्डननेही इराणची तीन क्षेपणास्त्रे हवेतच पाडल्याचा दावा केला आहे. इराणने या तिन्ही देशांवर हल्ले केल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’चे प्रमुख ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी इराणने आखाती देशांवर अनेक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले केल्याचा आरोप केला..ग्रेटर टुनब बेटावर अमेरिकेचे हल्लेदुबई : अमेरिकेने बुधवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील ग्रेटर टुनब बेटावर हवाई हल्ले केले. इराणचे संरक्षण आणि क्षेपणास्त्र तळ या हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य होते, अशी माहिती सेंट्रल कमांडने दिली आहे. १९७१ पासून इराणच्या ताब्यात असलेले हे बेट संयुक्त अरब अमिरातीचा भाग मानले जाते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील हे एक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण आहे. ‘सेंट्रल कमांड’ने या बेटावर अंदाजे ९० मिनिटे हल्ला केला. या हल्ल्यांमुळे ‘होर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांवर हल्ला करण्याची इराणची क्षमता कमी झाली आहे, असा दावा अमेरिकेने केला आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.तेलाच्या किमतीत वाढपश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून आली. सुरुवातीला प्रतिबॅरल ८७ डॉलरपर्यंत वाढलेल्या किमती ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर ७८ डॉलरपर्यंत घसरल्या; पण बुधवारी त्या पुन्हा ८५ डॉलरपर्यंत वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.