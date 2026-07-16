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Iran US Conflict: पश्चिम आशियातील तेल निर्यात रोखू; नाकेबंदीनंतर इराणचा इशारा, अमेरिकेच्या हल्ल्यात सात जणांचा मृत्यू

US airstrike kills seven amid rising Iran tensions: अमेरिकेच्या सागरी नाकेबंदी व हवाई हल्ल्यांनंतर इराणचा आखाती तेल-गॅस निर्यात पूर्णपणे रोखण्याचा इशारा; सात सैनिक ठार, २६० हून अधिक जखमी, युद्धाचे ढग गडद
Iran Issues Fresh Oil Supply Warning as Seven Killed in US Airstrikes

Iran Issues Fresh Oil Supply Warning as Seven Killed in US Airstrikes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुबई : अमेरिकेने इराणवर पुन्हा एकदा सागरी नाकेबंदी लादली असून, बुधवारी पहाटेपासून हवाई हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या लष्करी तळाला लक्ष्य करण्यात आले असून, सात सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर देशभरात २६० जण जखमी झाल्याची माहिती इराणी अधिकाऱ्यांनी दिली. अमेरिकेच्या या आक्रमक कृतीनंतर इराणच्या ‘रिव्होल्युशनरी गार्ड’ने पश्चिम आशियातील तेल आणि वायूची निर्यात पूर्णपणे थांबविण्याचा इशारा दिला आहे.

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