Middle East War: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजीनंतर आता सीएनजीची टंचाई! ऑटो-रिक्षा भाडे वाढले; नवे दर किती?

मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम आता भारतीय रस्त्यांवर जाणवू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये ऑटोमोटिव्ह एलपीजी आणि सीएनजीची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. ज्यामुळे सीएनजी ऑटो-रिक्षांचे भाडे वाढले आहे. चेन्नईतील ऑटो रिक्षा युनियनच्या मते, गेल्या २४ तासांत जवळजवळ एक चतुर्थांश गॅस-चालित ऑटो-रिक्षा इंधन शोधू शकल्या नाहीत. यामुळे हजारो चालकांना महागड्या पेट्रोलकडे वळावे लागले आहे किंवा त्यांच्या ऑटो सोडून द्याव्या लागल्या आहेत. .शिवाय काळ्या बाजारात इंधनाच्या किमती अधिकृत दरापेक्षा जवळजवळ ३०% जास्त आहेत. ज्यामुळे सरासरी भाडे सुमारे ₹५० ने वाढले आहे. इंधनाच्या कमतरतेमुळे चेन्नईच्या रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. तामिळनाडू ऑटो थोझिलालार्गल संमेलनमचे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष एस. बालसुब्रमण्यम म्हणाले की, काल सुमारे २५% पेट्रोलवर चालणाऱ्या ऑटोंना पेट्रोल मिळू शकले नाही. .ओबीसी आरक्षणासाठी नवा नियम! नॉन-क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय; उत्पन्न निकषांमध्ये महत्त्वाचा बदल.त्यांनी इशारा दिला की, जर ही टंचाई कायम राहिली तर आणखी ऑटो बंद पडू शकतात. ज्यामुळे हजारो चालकांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. अनेक चालकांनी चांगल्या मायलेजसाठी पेट्रोलचा वापर केला होता परंतु आता त्यांना पुन्हा पेट्रोलचा वापर करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन कमाईत लक्षणीय घट झाली आहे. मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून सीएनजी इंधनाच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. .मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील बहुतेक पंपांवर सीएनजी उपलब्ध नसल्याने रस्त्यांवरील ऑटो आणि टॅक्सी सेवांची संख्या कमी झाली आहे. याचा फायदा घेत काही ऑटो चालक प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारत आहेत. चेंबूरमधील नॅशनल केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स कॉम्प्लेक्समधील गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मुख्य गॅस पुरवठा पाइपलाइनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवली. या बिघाडामुळे सुमारे १३३ सीएनजी पंपांवर परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे वाहनचालकांना भरण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे..पेट्रोल-डिझेलचा साठा किती ? इंडियन ऑइलने इंधन टंचाईच्या प्रश्नावर दिलं स्पष्टीकरण.राईड-हेलिंग कंपन्यांमध्ये काम करणारे गिग कामगार एलपीजी आणि सीएनजी इंधनाच्या कमतरतेबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत आणि म्हणतात की यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सचे प्रतिनिधित्व करणारे शेख सलाउद्दीन म्हणाले की, ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या राईड-हेलिंग कंपन्यांमध्ये काम करणारे हजारो ड्रायव्हर्स त्यांची वाहने चालविण्यासाठी स्वस्त इंधनावर अवलंबून असतात. त्यांनी स्पष्ट केले की इंधनाच्या कमतरतेमुळे पेट्रोल पंपांवर लांब रांगा लागत आहेत आणि ड्रायव्हर्सचे उत्पन्न कमी होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.