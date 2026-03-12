देश

Middle East War: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजीनंतर आता सीएनजीची टंचाई! ऑटो-रिक्षा भाडे वाढले; नवे दर किती?

CNG auto rickshaw fare: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इंधन पुरवठा जवळजवळ थांबला आहे. त्याचा परिणाम आता देशभर जाणवत आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम आता भारतीय रस्त्यांवर जाणवू लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये ऑटोमोटिव्ह एलपीजी आणि सीएनजीची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. ज्यामुळे सीएनजी ऑटो-रिक्षांचे भाडे वाढले आहे. चेन्नईतील ऑटो रिक्षा युनियनच्या मते, गेल्या २४ तासांत जवळजवळ एक चतुर्थांश गॅस-चालित ऑटो-रिक्षा इंधन शोधू शकल्या नाहीत. यामुळे हजारो चालकांना महागड्या पेट्रोलकडे वळावे लागले आहे किंवा त्यांच्या ऑटो सोडून द्याव्या लागल्या आहेत.

