मुलांनी अभ्यास करावा, आंदोलनाच्या भानगडीत पडू नये! मोदींना अपशब्द बोलणाऱ्या तरुणीची आई काय म्हणाली? पाहा Video

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. यापैकी एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने आता भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे. मुलीला माफ करून पंतप्रधान मोदींनी मोठेपणा दाखवला, असे म्हणत त्यांनी त्यांचे आभार मानले. आपल्या मुलीला एकप्रकारे जीवनदान मिळाल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..पीटीआयशी बोलताना मुलीच्या आईने ही प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, या घटनेने त्यांच्या मुलीला आयुष्यभर लक्षात राहील असा धडा दिला आहे. लहान मुलांनी आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापेक्षा शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. माझ्या मुलीने अतिशय अयोग्य भाषा वापरली होती. तरीही पंतप्रधानांनी राग न धरता तिला माफ केले. आज तिचा वाढदिवस असून त्यांनी तिला जणू नवजीवनच दिले आहे," असे त्या म्हणाल्या..पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल .याचबरोबर मुलीवरील एफआयआर मागे घ्यावा आणि तिला आपल्या मुलीप्रमाणे समजून माफ करावे, अशी विनंतीही त्यांनी पंतप्रधानांना केली. पुढे बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर अधिक कडक निर्बंध आणावेत, अशी मागणी केली. अल्पवयीन मुलांना राजकीय आंदोलनांमध्ये सहभागी होऊ देऊ नये, तसेच त्यांच्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर अधिक कडक नियम असावेत, असे त्या म्हणाल्या. अशा उपाययोजनांमुळे मुलांकडून भावनेच्या भरात होणाऱ्या चुका टाळता येतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले..काही दिवसांपूर्वी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ आंदोलन केले होते. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी सरकारवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला होता..PM Modi Video: पंतप्रधानांच्या मागे उभ्या असलेल्या मुलीने काय इशारा केला? मोदींनीही वळून मागे बघितलं, व्हिडीओ व्हायरल.दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत अपशब्द वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफ करत असल्याचे सांगितले होते. राग किंवा सूड हा कोणत्याही समस्येचा उपाय नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.पंतप्रधानांच्या या भूमिकेनंतर संबंधित मुलीच्या आईने त्यांचे आभार मानले आहेत. इतकेच नव्हे, तर संबंधित अल्पवयीन मुलीचा माफी मागतानाचा व्हिडीओही समोर आला आहे. त्यामध्ये तिने आपली चूक मान्य करत, "मी जे बोलले ते अक्षम्य होते. मला माझ्या कृतीचा पश्चात्ताप आहे," असे म्हणत पंतप्रधान मोदींची माफी मागितली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.