Tamil Nadu Assembly Results : 'निकटवर्तीय' बनला 'सर्वात मोठा शत्रू'! स्टॅलिन यांच्या बालेकिल्ल्यात जुन्या शिष्याचेच बंड; कोलाथूरमध्ये मोठा उलटफेर? तामिळनाडूच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष

Tamil Nadu assembly election Kolathur seat analysis : तामिळनाडूतील कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक (DMK) पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन गेल्या १५ वर्षांपासून या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सुरवातीच्या निकालात सध्या डीएमके ७४, एडीएमके २१ आणि टीव्हीकेने ३९ जागांवर आघाडी घेतली आहे..यंदा त्यांच्यासमोर अण्णाद्रमुक (AIADMK) चे ज्येष्ठ नेते आणि चेन्नईचे माजी महापौर आर. संथानकृष्णन तसेच टीव्हीके (TVK) पक्षाचे उमेदवार व्ही. एस. बाबू यांचे आव्हान आहे. सुरुवातीच्या कलांनुसार, व्ही. एस. बाबू आघाडीवर असल्याचे दिसत आहे..व्ही. एस. बाबू हे पूर्वी द्रमुकचे आमदार (२००६–२०११) होते. विशेष म्हणजे, २०११ च्या निवडणुकीत त्यांनी स्टॅलिन यांच्या प्रचार मोहिमेची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यानंतर त्यांनी पक्ष बदलून अण्णाद्रमुकमध्ये प्रवेश केला. मात्र, ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांनी पुन्हा पक्षांतर करत अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षात प्रवेश केला. सध्या ते या पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत आणि कोलाथूरमध्ये त्यांचा प्रभाव मानला जातो..स्टालिन यांची निवडणूक कामगिरीकोलाथूर विधानसभा मतदारसंघ २०११ मध्ये विल्लिवक्कम आणि पुरासावलकम मतदारसंघांचे काही भाग एकत्र करून तयार करण्यात आला. या मतदारसंघाच्या स्थापनेपासून स्टॅलिन हे येथे आमदार आहेत..२०११ मध्ये त्यांनी पहिली निवडणूक अण्णाद्रमुकचे सैदाई दुराईसामी यांच्याविरुद्ध केवळ २,७३४ मतांच्या फरकाने जिंकली. त्यानंतर मात्र त्यांच्या विजयाची मताधिक्य सातत्याने वाढत गेली. २०१६ मध्ये त्यांनी जे.सी.डी. प्रभाकरन यांचा ३७,७३० मतांनी पराभव केला, तर २०२१ मध्ये आदिराजाराम यांच्यावर ७०,३८४ मतांनी मोठा विजय मिळवला..राजकारणात दमदार पुनरागमनकोलाथूरपूर्वी स्टालिन 'थाउजंड लाइट्स' मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते. १९८४ मध्ये त्यांना पहिल्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला, पण १९८९ मध्ये त्यांनी विजय मिळवत राजकारणात दमदार पुनरागमन केले..१९९१ मध्ये पुन्हा पराभव झाला असला तरी २००१ पासून ते सतत विजयी ठरत आले आहेत. त्यांनी 'थाउजंड लाइट्स' मतदारसंघातून चार वेळा आणि 'कोलाथूर'मधून तीन वेळा विजय मिळवला आहे. एकूण सात वेळा ते आमदार झाले आहेत. या काळात त्यांनी चेन्नईचे महापौर, ग्रामविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सध्या मुख्यमंत्री अशी विविध महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत..समृद्ध राजकीय वारसाएम. के. स्टॅलिन हे तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचे सुपुत्र आहेत. करुणानिधी यांनी पाच वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवले होते. स्टॅलिन सध्या द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत..एम. के. स्टॅलिन : राजकीय प्रवासाचा आढावा१९६७ : वयाच्या १४ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश१९७३ : द्रमुकच्या सर्वसाधारण समितीवर निवड१९७६ : आणीबाणी दरम्यान MISA कायद्याखाली अटक१९८४ : युवा शाखेचे सचिव; पहिल्या निवडणुकीत पराभव१९८९ : पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवड१९९६ : चेन्नईचे महापौर२००१ : पुन्हा महापौर२००६ : चौथ्यांदा आमदार२००९ : तामिळनाडूचे पहिले उपमुख्यमंत्री२०११ : कोलाथूरमधून आमदार२०१६ : विरोधी पक्षनेते२०१७ : द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष२०१८ : करुणानिधी यांच्या निधनानंतर पक्षाध्यक्ष२०२१ : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री.