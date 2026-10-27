MLC Election : मतदान ६२३, तर मतपेटीत ६७५ मतपत्रिका; मतमोजणीला सुरुवात होताच धक्कादायक प्रकार समोर

विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशातही होत आहेत. उत्तर प्रदेशात काही मतदारसंघात गोंधळ झाल्याचं समोर आलं आहे. गोरखपूरमध्ये सील न केलेला बॉक्स आढळल्याचा दावा अपक्ष उमेदवाराने केलाय. तर एका पेटीत नोंद झालेल्या आकडेवारीपेक्षा ५२ मतं जास्त आढळली आहेत. दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी मोबाईल लॅपटॉप बाळगण्यावर बंदी घालण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे..सोशल मीडियावर २० लाख फॉलोअर्स, गावच्या निवडणुकीत फक्त ३३ मतं; युट्यूबरला पराभवाचा धक्का.गोरखपूर फैजाबाद मतदारसंघात निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच वादविवाद सुरू आहेत. आता मतमोजणीवेळीही पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. देवरियाहून आलेल्या मतपेटीला सील नव्हते. तर मऊहून आणलेल्या बॉक्समध्ये ५२ मतं अधिक आढळली आहेत. अधिकारी पुन्हा त्याची मोजणी करत आहेत. बूथ क्रमांक ११५वरून आणलेल्या एका बॉक्सवर सील करताना ६२३ मतांची नोंद होती. मात्र बॉक्समधून मतपत्रिका काढल्या असता त्यात ६७५ असल्याचं समोर आलंय..गोरखपूरमध्ये एका टेबलवर सील नसलेली मतपेटी आढळल्याचा दावा अपक्ष उमेदवार अजय सिंह यांनी केलाय. अजय सिंह यांनी केलेल्या दाव्यानुसार ही मतपेटी देवरियाच्या बनक्कता इथली आहे. ही मानवी चूक असू शकते. या प्रकाराची माहिती सर्व उमेदवारांना दिली आहे. सील नसलेल्या मतपेटीबाबत मात्र सर्वात शेवटी निर्णय घेतला जाईल. सध्या मतपेटी आरओ टेबलवरून बाजूला ठेवली आहे..निकाल रात्री उशिरामतमोजणीच्या प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. मतपत्रिकांचे गठ्ठे बनवण्याचे काम सुरू आहे. एक एका टेबलवर मतपत्रिकांचे गठ्ठे ठेवले जातील. त्यानंत फेऱ्यांनुसार मतमोजणी होईल. रात्री उशिरापर्यंत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.