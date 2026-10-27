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MLC Election : मतदान ६२३, तर मतपेटीत ६७५ मतपत्रिका; मतमोजणीला सुरुवात होताच धक्कादायक प्रकार समोर

MLC Election Result विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीची मतमोजणी सध्या सुरू आहे. सील न केलेल्या पेट्या, नोंद मतदानापेक्षा जास्त मतपत्रिका आढळल्यानं निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
MLC Election result

MLC Election result

Esakal

सूरज यादव
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विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेशातही होत आहेत. उत्तर प्रदेशात काही मतदारसंघात गोंधळ झाल्याचं समोर आलं आहे. गोरखपूरमध्ये सील न केलेला बॉक्स आढळल्याचा दावा अपक्ष उमेदवाराने केलाय. तर एका पेटीत नोंद झालेल्या आकडेवारीपेक्षा ५२ मतं जास्त आढळली आहेत. दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी मोबाईल लॅपटॉप बाळगण्यावर बंदी घालण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

MLC Election result
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