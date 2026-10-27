सोशल मीडियावर २० लाख फॉलोअर्स, गावच्या निवडणुकीत फक्त ३३ मतं; युट्यूबरला पराभवाचा धक्का

सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स, कोटींमध्ये व्ह्यूज असलेल्या युट्यूबरला गावच्या निवडणुकीत फक्त ३३ मतं मिळाली. राजस्थानच्या जोधपूर जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत युट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई उभा राहिला होता. गावात १६०० मतदार असून ओमप्रकाशला फक्त ३३ मतं मिळाल्यानं सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. .जोधपूर जिल्ह्यातल्या ओसिया तालुक्यातील इंदो की ढाणी द्वितीय नावाच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली. यात सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध युट्यूबर ओमप्रकाश बिश्नोई मैदानात होता. त्याला दारुण पराभवाचा धक्का बसला. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्याचे २० लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आणि सबस्क्राइबर आहेत. पण ग्रामपंचायतीत ३३ मतांवर त्याला समाधान मानावं लागलं..साडी नेसून अनवाणी पायानं धावली, पण होमगार्ड भरतीचं स्वप्न राहिलं अधुरं; एका चाचणीत झाली 'फेल'.ओमप्रकाश बिश्नोई सोशल मीडियावर चर्चेत असला तरी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मोठा धक्का बसलाय. त्याचे इन्स्टाग्रामवर १४ लाख, युट्यूबवर ५.५ लाख सबस्क्राइबर तर फेसबुकवर अडीच लाख फॉलोअर्स आहेत. २० लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असलेल्या ओमप्रकाश यांनी गावच्या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना एकतर्फी विजयाचा आत्मविश्वास होता. पण निकालानंतर त्यांना धक्का बसला..निवडणुकीत पराभवानंतर ओमप्रकाश बिश्नोई यांनी सोशल मीडियावर पोस्टही केलीय. ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार स्थानिक पातळीवर किती सक्रीय असतो, गावकऱ्यांशी किती संपर्क असतो. गावचे मुद्दे आणि इतर समीकरणांची भूमिका महत्त्वाची असते. सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स असूनही गावात मतदानात शंभरचा आकडाही पार करता आला नाही याचीच चर्चा आता सोशल मीडियावर रंगलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.