Divya Pahuja Murder: मॉडेल दिव्या पहुजाचा हत्या प्रकरणी महत्वाचा पुरावा हाती; कॅनलमध्ये आढळला मृतदेह

नवी दिल्ली : मॉडेल दिव्या पहुजा हत्या प्रकरणात एक महत्वाचा पुरावा हाती आला आहे. हरयाणा पोलिसांना दिव्याचा मृतदेह तोहाना इथल्या कॅनॉलमध्ये आढळून आला आहे. गुरुग्राममधील एका हॉटेल मालकानं आपल्या दोन साथीदारांसह तिची गोळ्या घालून हत्या केली. हत्येनंतर त्यानं दिव्याचा मृतदेह आपल्या कारमधून पटियालाच्या दिशेने घेऊन गेले होते. (Model Divya Pahuja Murder Case police got Imp evidence her Body found in canal)