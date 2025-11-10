Crime: कंबरेवर बेल्टच्या खुणा, चेहरा अन् गुप्तांगावर गंभीर जखमा... मॉडेलचा संशयास्पद मृत्यू, धक्कादायक कारण समोर

मध्य प्रदेशातील सागर येथील रहिवासी खुशबू अहिरवार, जी राजधानी भोपाळमध्ये मॉडेलिंग करत होती. तिच्या मृत्यूने सोशल मीडियावर आणि स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, काही काळापूर्वी खुशबूची भेट कासिम अहमद नावाच्या एका तरुणाशी झाली. ज्याने सुरुवातीला त्याचे नाव राहुल असे ठेवले होते. ते दोघे उज्जैनला सहलीला गेले होते. .परंतु परत आल्यावर खुशबूला भोपाळमधील एका रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे ती पांढऱ्या चादरीत गुंडाळलेली आढळली. खुशबूची बहीण म्हणते की, एकापेक्षा जास्त लोकांनी हा गुन्हा केला असावा. खुशबू तंदुरुस्त आणि निरोगी होती. कोणीही एकटा तिच्यावर हल्ला करू शकत नव्हता. खुशबूच्या शरीरावर खोलवर जखमा आणि जखमा होत्या आणि तिचे संपूर्ण शरीर निळे झाले होते..इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला.पोलीस सूत्रांनी सांगितले की, शवविच्छेदनात कंबरेवर बेल्टच्या जखमा आणि डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर गंभीर खोल जखमा आढळल्या. कुटुंबाचा आरोप आहे की, हे प्रेम प्रकरण नसून जबरदस्तीचे प्रकरण आहे. त्यांचा दावा आहे की, तरुणाने आणि त्याच्या काही मित्रांनी खुशबूवर हल्ला केला. ज्यामुळे तिच्या शरीरावर निळे आणि हिरवे डाग पडले. तिच्या मानेवरही जखमा आणि जखमा आहेत. .आरोपी खुशबूवर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि तिच्याशी लग्न करण्यासाठी दबाव आणत होता. खुशबूच्या आईने सांगितले की, कासिमने तिला काळजी करू नको असे सांगितले होते. ते लवकरच उज्जैनहून परत येतील असे सांगितले होते. आता खुशबूचे संपूर्ण शरीर जखमांनी भरलेले आहे आणि त्यानेच तिची हत्या केली आहे. खजुरी पोलीस ठाण्यात चौकशी करणाऱ्या पोलिसांनी आरोपी कासिम अहमदला ताब्यात घेतले आहे. चौकशी सुरू आहे. .Crime: प्रेयसीला महागड्या वस्तूंची सवय लागली; नंतर प्रियकराचं नको ते कृत्य, प्रकरणात तिघांना अटक, काय घडलं?.सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, हा खटला केवळ प्रेमाच्या उदासीनतेचा आहे की खून, जबरदस्ती आणि धार्मिक छळ यासारखे गंभीर गुन्हे आहेत याचा तपास पोलीस करत आहेत. कासिम सध्या घटनेबद्दल काहीही उघड करत नाही. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, ते शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहेत आणि सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन डेटा आणि वैद्यकीय अहवालांसह पुरावे गोळा करत आहेत. खुशबूचे कुटुंब या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.