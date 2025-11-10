देश

Crime: कंबरेवर बेल्टच्या खुणा, चेहरा अन् गुप्तांगावर गंभीर जखमा... मॉडेलचा संशयास्पद मृत्यू, धक्कादायक कारण समोर

Model khushaboo News: २७ वर्षीय मॉडेल खुशबू अहिरवार, जिला खुशी वर्मा म्हणूनही ओळखले जाते. तिचा मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आहे.
मध्य प्रदेशातील सागर येथील रहिवासी खुशबू अहिरवार, जी राजधानी भोपाळमध्ये मॉडेलिंग करत होती. तिच्या मृत्यूने सोशल मीडियावर आणि स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, काही काळापूर्वी खुशबूची भेट कासिम अहमद नावाच्या एका तरुणाशी झाली. ज्याने सुरुवातीला त्याचे नाव राहुल असे ठेवले होते. ते दोघे उज्जैनला सहलीला गेले होते.

