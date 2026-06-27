Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाची चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. गुरुवारी, २५ जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर, पुढील आठवड्यात मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या बदलात मेरठचे भाजप खासदार अरुण गोविल आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नावांची सर्वाधिक चर्चा आहे..अयोध्येतील देणगी चोरीचा वाद आणि राजकीय आव्हानराम मंदिरासाठीच्या देणग्यांमध्ये झालेल्या चोरीच्या प्रकरणाने उत्तर प्रदेशात मोठी खळबळ माजली आहे. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या तक्रारीवरून एसआयटीने केलेल्या तपासानंतर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. चंपत राय यांचे माजी चालक तिन्नू यादव, एक देणगी काउंटर कर्मचारी आणि एक निवृत्त बँक कर्मचारीसह आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सुमारे ७९.८० लाख रुपये जप्त केल्याची माहिती आहे..या प्रकरणातील गदारोळ आणि विरोधकांच्या दबावामुळे ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी आपापल्या पदांचा राजीनामा दिला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि आम आदमी पक्ष सातत्याने केंद्र आणि राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा विरोधी पक्षांसाठी मोठे राजकीय अस्त्र बनला आहे..PM VBRY: तुमच्या खात्यात १५,००० रुपये आले का? आज लाखो जणांना मिळणार थेट लाभ; आधी पात्रता तपासा....नुकसान भरपाईची रणनीती?टीव्ही मालिकेत प्रभू रामाची भूमिका साकारणारे अरुण गोविल यांचा मंत्रिमंडळात संभाव्य समावेश हा अशा वेळी चर्चेत आहे, जेव्हा राम मंदिराच्या देणग्यांच्या चोरीमुळे रामभक्तांमध्ये नाराजी पसरली आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, भाजपला येथे एक स्वच्छ आणि लोकप्रिय चेहरा हवा आहे. अरुण गोविल यांची 'राम' प्रतिमा लाखो भाविकांसाठी अत्यंत आदरणीय आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे अयोध्येतील नकारात्मक वातावरण शांत करता येईल, असा पक्षाचा विश्वास असल्याचे दिसते..अरुण गोविल यांना मंत्रिपद देणे केवळ अयोध्या प्रश्नापुरते मर्यादित नसून, २०२७ च्या निवडणुकीसाठी व्यापक रणनीतीचा भाग असल्याचे मानले जाते. मेरठमधून खासदार म्हणून निवडून आलेले गोविल पश्चिम उत्तर प्रदेशात लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमुळे एकाच वेळी दोन महत्त्वाचे उद्दिष्टे साध्य होतील. अवध भागातील रामभक्तांचा संताप कमी होईल आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पक्षीय संघटन मजबूत होईल. अखिल उत्तर प्रदेशात स्वीकारले जाणारे हिंदुत्ववादी व्यक्तिमत्त्व म्हणून गोविल यांचा उपयोग विरोधी आघाडीने गेल्या निवडणुकीत भाजपला दिलेल्या धक्क्याची भरपाई करण्यासाठी होऊ शकतो..विरोधी पक्षांसाठी हा निर्णय मोठा पेच निर्माण करणारा ठरू शकतो. अरुण गोविल यांच्या रामाशी संबंधित प्रतिमेमुळे त्यांच्यावर थेट हल्ला करणे विरोधकांना कठीण जाईल. भाविकांच्या भावना दुखावण्याचा धोका टाळण्यासाठी त्यांना 'गोविल कार्ड'ला विरोध करणे अवघड पडेल..शक्तिकांत दास यांचा संभाव्य समावेशअरुण गोविल यांच्या व्यतिरिक्त, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना पूर्ण कॅबिनेट दर्जा देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे सरकारच्या आर्थिक धोरणांना नवी दिशा मिळू शकते. जॉर्ज कुरियन यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने आणि रवनीत सिंग बिट्टू यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपल्याने हे बदल आवश्यक झाले आहेत. याशिवाय, काही मंत्र्यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत..Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.