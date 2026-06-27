देश

Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!

Arun Govil and Shaktikanta Das Emerge as Key Contenders in Expected Modi Cabinet Expansion : राम मंदिर देणगी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची ‘नुकसान भरपाई’ चाल; अरुण गोविल यांच्या रामप्रतिमेचा आणि शक्तिकांत दास यांच्या आर्थिक कौशल्याचा मंत्रिमंडळ विस्तारात वापर करण्याची रणनीती वेग घेते
Modi Cabinet Expansion: Arun Govil, Shaktikanta Das in Spotlight

Modi Cabinet Expansion: Arun Govil, Shaktikanta Das in Spotlight

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाची चर्चा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. गुरुवारी, २५ जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर, पुढील आठवड्यात मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या बदलात मेरठचे भाजप खासदार अरुण गोविल आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नावांची सर्वाधिक चर्चा आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Amit Shah
Narendra Modi meetings