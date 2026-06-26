देश

Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी

BJP Organizational Changes : महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालमधील काही प्रमुख नेत्यांची मंत्रिपदासाठी नावे चर्चेत आहेत. श्रीकांत शिंदे आणि इतर काही बंडखोर किंवा पक्षांतर केलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
Prime Minister Narendra Modi during a key meeting

Prime Minister Narendra Modi during a key meeting

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Expected Cabinet Expansion Under PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेत आगामी काळात मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि संघटनात्मक बदल यांबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे. या प्रक्रियेत सरकारमध्ये नवीन चेहऱ्यांना स्थान मिळू शकते, तसेच काही विद्यमान मंत्र्यांची खाती बदलली जाऊ शकतात.

Loading content, please wait...
Bjp
TMC
Central Government
PM Narendra Modi
shivsena
cabinet