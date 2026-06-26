Modi Cabinet Expansion : मोदींच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल, अनेक मंत्र्यांना डच्चू; शिवसेना- टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची लागणार वर्णी

Expected Cabinet Expansion Under PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेत आगामी काळात मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि संघटनात्मक बदल यांबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे. या प्रक्रियेत सरकारमध्ये नवीन चेहऱ्यांना स्थान मिळू शकते, तसेच काही विद्यमान मंत्र्यांची खाती बदलली जाऊ शकतात..नुकत्याच घडलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर एनडीए (NDA) आघाडी अधिक मजबूत झाली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, एनडीएमध्ये नव्याने सामील झालेले मित्रपक्ष आणि नेत्यांना सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची तयारी सुरू आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील प्रमुख नेत्यांच्या नावांची चर्चा होत आहे.. टीएमसीच्या बंडखोर नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेना (शिंदे गट) खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा कॅबिनेट दर्जासह केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर, पश्चिम बंगालच्या संदर्भात तृणमूल काँग्रेसचे खासदार काकोली घोष, सुदीप बंडोपाध्याय आणि शताब्दी रॉय यांच्या नावांचाही विचार केला जात आहे; यापैकी एकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते..याव्यतिरिक्त, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) सोडून बाहेर पडलेले खासदार संजय दिना पाटील यांचे नावही संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत घेतले जात आहे. मित्रपक्ष आणि नवीन राजकीय भागीदारांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देऊन आपला राजकीय विस्तार अधिक बळकट करण्याचा एनडीएचा उद्देश असल्याचे मानले जाते..Karnataka Crisis : कर्नाटकात मोठा राजकीय भूकंप! DK शिवकुमार होणार नवे मुख्यमंत्री? लिंगायत, दलित, OBC सह अल्पसंख्याक नेत्यांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ.सूत्रांनुसार, या हालचालींमध्ये केवळ नवीन मंत्र्यांची नियुक्तीच नाही, तर काही विद्यमान मंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना मंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.भाजप सध्या सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या काही वरिष्ठ नेत्यांवर महत्त्वाची संघटनात्मक जबाबदारी सोपवण्याची रणनीती आखत असल्याची माहितीही समोर येत आहे. त्या बदल्यात, सरकारमधील तुलनेने तरुण नेत्यांना संधी देऊन पक्ष नेतृत्वाची नवीन फळी तयार करण्याचा प्रयत्न करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.