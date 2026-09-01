देश

Modi Cabinet Reshuffle : केंद्रिय मंत्रीमंडळात फेरबदल? महाराष्ट्रातील 'या' नेत्यांचा पत्ता कट होणार?, संभाव्य नावे समोर

Modi Cabinet Expansion : केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होण्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्रातील काही विद्यमान मंत्र्यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता असून नव्या चेहऱ्यांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे.
narendra Modi Cabinet Reshuffle

narendra Modi Cabinet Reshuffle

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Narendra Modi Cabinet Reshuffle : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सप्टेंबरच्या सुरुवातीला विस्तार आणि फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या पदाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. काही नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, अद्याप महाराष्ट्रातील कोणत्याही केंद्रिय मंत्र्यांच्या नेत्यांमध्ये फेरबदल होण्याच्या हालचाली दिसत नसल्या तरी ऐनवेळी काहीही राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Nitin Gadkari
Modi Cabinate
cabinet expansion
central minister
central ministry
Modi cabinet decisions
Maharashtra police reshuffle news
Marathi News Esakal
www.esakal.com