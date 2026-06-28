मोदींच्या मंत्रिमंडळात कोण इन, कोण आउट? संभाव्य यादी समोर; महाराष्ट्रातूनही 'हे' नाव चर्चेत, धर्मेंद्र प्रधानांचं खातं कुणाला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा फेरबदल होऊ शकतो, अशी चर्चा असून त्यात काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल होण्याबरोबरच काहींना मंत्रिमंडळाबाहेरही जावे लागू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..संभाव्य बदलांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, माजी आयएएस अधिकारी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची केंद्रीय अर्थमंत्रीपदी नियुक्ती होऊ शकते. त्याचवेळी विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर विविध संघटनांकडून टीका होत असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्यात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात किंवा फेरबदलात काही नव्या चेहऱ्यांचाही समावेश होऊ शकतो. चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये नितीश कुमार, शक्तिकांत दास, सुखेंदू शेखर राय, तरुण चुघ, राघव चड्ढा, श्रीकांत शिंदे आणि अनुराग ठाकूर यांचा उल्लेख केला जात आहे. दुसरीकडे, मनोहर लाल खट्टर, रवनीत सिंग बिट्टू, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या खात्यांमध्ये बदल होऊ शकतो किंवा त्यांच्याबाबत अन्य निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे..शक्तिकांत दास यांच्याबाबत विशेष चर्चाशक्तिकांत दास हे ६९ वर्षांचे असून त्यांना प्रशासन आणि आर्थिक क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आहे. सरकारमधील विविध जबाबदाऱ्यांसह त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यांची अर्थमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यास ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि माजी अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांच्या पंक्तीत सामील होतील. सी. डी. देशमुख यांनी १९५० ते १९५६ या काळात अर्थमंत्री म्हणून काम केले होते, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान अशी तिन्ही महत्त्वाची पदे भूषवली होती.सध्या शक्तिकांत दास हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. मात्र, नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत ते राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात. त्यांना उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेत पाठवले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून नोव्हेंबर २०२६ मध्ये राज्यातील दहा राज्यसभा जागा रिक्त होणार आहेत..Mathura Kusum Sarovar : गोवर्धन परिक्रमेतील 'गुप्त खजिना'; कुसुम सरोवराच्या खोलीचे रहस्य आजही कायम! वृंदावन-गोवर्धन फिरताना हे ठिकाण नक्की पहा.आर्थिक क्षेत्रातील अनुभव ठरू शकतो महत्त्वाचाशक्तिकांत दास यांना करव्यवस्था, गुंतवणूक आणि आर्थिक धोरणाचा मोठा अनुभव असल्याचे मानले जाते. अर्थ मंत्रालयात कार्यरत असताना त्यांनी आठ केंद्रीय अर्थसंकल्पांच्या तयारीत सहभाग घेतला होता. तसेच २०१८ ते २०२४ या कालावधीत आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून काम करताना त्यांना जागतिक स्तरावरही मान्यता मिळाली असून 'ए+' रेटिंगसह अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे.विधानसभा निवडणुकांचाही परिणाममंत्रिमंडळ फेरबदलात आगामी विधानसभा निवडणुकांचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पंजाबमध्ये २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या जागी राघव चड्ढा किंवा पंजाबमधील एखाद्या शीख चेहऱ्याला संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे..पंजाबचे रवनीत सिंग बिट्टू सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे पंजाबमधील राजकीय जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर तरुण चुघ यांचाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो.महाराष्ट्रातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे नावही संभाव्य मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहे. शिवसेना (यूबीटी)च्या सहा खासदारांना एनडीएमध्ये आणण्यात त्यांनी भूमिका बजावल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच टीएमसी सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले सुखेंदू शेखर राय यांचाही संभाव्य मंत्र्यांच्या यादीत समावेश असल्याची चर्चा आहे.राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या फेरबदलात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पसंतीचाही विचार केला जाऊ शकतो. अलीकडेच भाजप आणि संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाल्याचे सांगितले जात असून, आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाची नव्याने मांडणी करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. तसेच नोकरशाहीतून राजकारणात आलेले अश्विनी वैष्णव आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या भूमिकेतही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Supreme Court: किरकोळ प्रकरण पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तब्बल १४ वर्षांनी निकाल; अंतिम निर्णयापूर्वीच दोन दोषींचा मृत्यू... काय आहे प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.