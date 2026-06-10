मोदी सरकारला 12 वर्षे पूर्ण होताच दिल्लीत घडामोडींना वेग! महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडण्याची संधी; 'या' 3 मोठ्या पक्षांचे खासदार फोडून भाजप बहुमत गाठणार?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजप-एनडीए सरकारला आज (ता.१०) १२ वर्षे पूर्ण होत (Modi Government 12 Years) असताना तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी बंडखोरी करून वेगळा गट स्थापन केला असून तसेच तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने जोसेफ विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाशी हातमिळवणी केल्यामुळे द्रमुकने ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. .या दोन मोठ्या घडामोडींमुळे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला महिला आरक्षणाशी संबंधित लोकसभा मतदारसंघ फेररचना विधेयक नव्याने मांडण्याची मिळणार आहे..मोदी सरकारने १६ ते १८ एप्रिलदरम्यान मांडलेले हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमताच्या अभावी फेटाळले गेले होते; पण आता तृणमूल काँग्रेस तसेच द्रमुकसह ‘इंडिया’ आघाडीतील छोट्या पक्षांचे समर्थन मिळण्याची शक्यता बघता हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल..India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?.'एनडीए'ची आज बैठकभाजप-एनडीए सरकारला आज (ता.१०) १२ वर्षे पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त पक्ष व आघाडीचे प्रमुख नेते तसेच भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भारत मंडपम येथे दुपारी तीन वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राहतील..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.पावसाळी अधिवेशनापूर्वी स्वबळावर बहुमत?जुलै महिन्यात होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी लोकसभेत मोदी सरकारने स्वबळावर पूर्ण बहुमत गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे भाजपमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. लोकसभेत भाजपचे २४० खासदार असून तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष या पक्षांचे खासदार फोडून त्यांना भाजपमध्ये सहभागी केल्यास भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करणे शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.