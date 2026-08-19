देश

मोदी सरकारमध्ये लवकरच मोठा फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात एंट्री? कोणत्या मंत्र्याला मिळणार डच्चू?

Modi Government Cabinet Reshuffle 2026 : हे बदल याच महिन्यात होण्याची शक्यता असून, जवळपास १० ते १२ मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये फेरबदल होऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
Modi Government Cabinet Reshuffle 2026

Modi Government Cabinet Reshuffle 2026

esakal

Shubham Banubakode
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भाजपच्या संघटनेत बदल केल्यानंतर आता केंद्र सरकारमधील जबाबदाऱ्यांचीही नव्याने आखणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती पुढे आली आहे. हे बदल याच महिन्यात होण्याची शक्यता असून, जवळपास १० ते १२ मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये फेरबदल होऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

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