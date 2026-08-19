मोदी सरकारमध्ये लवकरच मोठा फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात एंट्री? कोणत्या मंत्र्याला मिळणार डच्चू?

भाजपच्या संघटनेत बदल केल्यानंतर आता केंद्र सरकारमधील जबाबदाऱ्यांचीही नव्याने आखणी केली जाऊ शकते, अशी माहिती पुढे आली आहे. हे बदल याच महिन्यात होण्याची शक्यता असून, जवळपास १० ते १२ मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये फेरबदल होऊ शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीयूष गोयल यांची भाजपच्या कोषाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असली, तरी ते केंद्रात मंत्री म्हणून कायम राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वाणिज्य मंत्री म्हणून अमेरिका आणि इतर देशांसोबतच्या व्यापार चर्चांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे त्यांचं मंत्रालय बदलण्याची शक्यता कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे..मोदी मंत्रिमंडळात मोठा बदल! केंद्रीय राज्यमंत्र्याने दिला पदाचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडून तत्काळ मंजुरी, कारण काय?.नीट परीक्षेच्या वादानंतर शिक्षणमंत्रीपद सोडलेले धर्मेंद्र प्रधान पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये परतू शकतात. मात्र, त्यांना शिक्षणाऐवजी दुसरं मंत्रालय दिलं जाऊ शकतं, अशीही चर्चा सुरू आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांचा राज्यसभा कार्यकाळ २५ नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवलं जातं का, यावर त्यांचं मंत्रिपदही अवलंबून राहणार आहे. दुसरीकडे, केंद्राच्या मंत्रिमंडळात महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. राजस्थानच्या डॉ. अलका गुर्जर यांचं नाव यासाठी चर्चेत आहे..या फेरबदलात मित्रपक्षांच्या मागण्याही महत्त्वाच्या ठरू शकतात. चिराग पासवान यांना सध्याच्या खाद्यप्रक्रिया मंत्रालयापेक्षा मोठं मंत्रालय हवं असल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही आणखी एका कॅबिनेट मंत्रिपदाची मागणी असल्याचं सांगितलं जात आहे..CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!.उत्तर प्रदेशच्या २०२७ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केशव प्रसाद मौर्य किंवा ब्रजेश पाठक यांच्यापैकी एखाद्याला केंद्रात आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हिमाचल प्रदेशातून अनुराग ठाकूर यांच्या नावाचाही विचार होऊ शकतो.आगामी विधानसभा निवडणुका आणि बदलतं राजकीय समीकरण पाहता, केंद्र सरकारमधील हा संभाव्य फेरबदल महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.