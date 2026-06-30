Modi Cabinet Reshuffle : मोदी सरकार मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल?; जुलैचा तिसरा आठवडा ठरणार महत्वाचा; संभाव्य नावे समोर

Narendra Modi Cabinet Expansion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात लवकरच मोठा फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. आगामी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. कामगिरीचा आढावा, राजकीय समतोल आणि आगामी निवडणुकांची रणनीती लक्षात घेऊन काही मंत्र्यांना वगळले जाण्याची, तर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैच्या सुमारास सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सुत्राच्यामाहितीनुसार मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनापूर्वी जुलैमध्ये होऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांचा आगामी परदेश दौरा आणि देशांतर्गत कार्यक्रमही अत्यंत व्यस्त असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मर्यादित वेळ उपलब्ध असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यापूर्वी २०२१ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच केंद्र सरकारने मोठा मंत्रिमंडळ विस्तार करून ३६ नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला होता..या संभाव्य फेरबदलात मंत्र्यांच्या कामगिरीला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. २१ मे रोजी झालेल्या बैठकीत विविध मंत्रालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर काही वादग्रस्त घडामोडींचाही परिणाम मंत्रिमंडळावर होण्याची शक्यता आहे.नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण आणि सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीतील कथित त्रुटींमुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू आहे. तसेच ७० ते ८० वर्षे वयोगटातील काही वरिष्ठ मंत्र्यांच्या भवितव्याबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत..केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि हर्ष मल्होत्रा यांची अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वानुसार त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. मात्र, उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुका आणि सामाजिक समीकरणे लक्षात घेऊन पंकज चौधरी यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे..Narendra Modi Man Ki Baat : लग्नात काढला अख्ख्या गावाचा विमा, नांदेडच्या 'या' कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये केले कौतुक .दरम्यान, पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंडसह सात राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या राज्यांना मंत्रिमंडळात अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच महिला आरक्षण, जातनिहाय जनगणना आणि सामाजिक समतोल लक्षात घेऊन युवा, महिला आणि ओबीसी समाजातील नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संभाव्य फेरबदलाबाबत सध्या केवळ राजकीय चर्चांनाच उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.