Ex Agniveer BSF Recruitment : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! माजी अग्निवीरांना 'बीएसएफ कॉन्स्टेबल' भरतीत ५० टक्के कोटा निश्चित

50 Percent Reservation for Ex Agniveers in BSF Constable : गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करत सरकारने दिली नवीन वर्षाची भेट
Visual representation of BSF personnel highlighting the Modi government’s decision to reserve 50% BSF constable recruitment posts for former Agniveers.

Ex Agniveer Reservation in BSF : माजी अग्निवीरांना आता सीमा सुरक्षा दलात (बीएसएफ) ५० टक्के कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे नवीन वर्षाच्या आधी सरकारने अग्निवीरांना एक मोठी भेट दिली आहे. एवढंच नाहीतर  लवकरच इतर केंद्रीय पोलिस दलांनाही असाच कोटा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सैन्यातून बाहेर पडल्यानंतर भविष्याबद्दल चिंताग्रस्त असलेल्या ७५ टक्के अग्निवीरांना हा मोठा दिलासा आहे.

सीमा सुरक्षा दलाने नवीन वर्षात माजी अग्निवीरांना मोठी बातमी दिली आहे. BSF ने माजी अग्निवीरांसाठी पद आरक्षण वाढवले ​​आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने BSF मध्ये कॉन्स्टेबल भरतीसाठी माजी अग्निवीरांसाठीचा कोटा १० टक्क्यांवरून ५० टक्के केला आहे.

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बीएसएफमध्ये कॉन्स्टेबल स्तरावरील भरतीत ५० टक्के कोटा माजी अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मागील १० टक्के कोट्यापेक्षा ही पाच पट वाढ आहे.

अधिसूचनेत, गृह मंत्रालयाने बीएसएफ जनरल ड्यूटी कॅडर (अराजपत्रित) भरती नियम, २०१५ मध्ये सुधारणा केली आहे.  १८ ते २३ वयोगटातील उमेदवार या पदांसाठी अर्ज करू शकतात. माजी अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचमधील उमेदवारांसाठी उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतरच्या बॅचमधील उमेदवारांसाठी तीन वर्षांपर्यंत शिथिल केली जाईल.

नियमांनुसार, प्रत्येक भरती वर्षात बीएसएफमधील ५० टक्के रिक्त पदे माजी अग्निवीरांसाठी, १० टक्के माजी सैनिकांसाठी आणि वार्षिक रिक्त पदांपैकी ३ टक्के पर्यंत थेट भरतीसाठी राखीव असतील. पहिल्या टप्प्यात, नोडल फोर्स माजी अग्निवीरांसाठी राखीव असलेल्या ५० टक्के रिक्त पदांसाठी भरती करेल.

दुसऱ्या टप्प्यात, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन उर्वरित ४७ टक्के (ज्यामध्ये १० टक्के माजी सैनिकांचा समावेश आहे) माजी अग्निवीरांव्यतिरिक्त इतर उमेदवारांसाठी भरती करेल, तसेच पहिल्या टप्प्यात एका विशिष्ट श्रेणीतील माजी अग्निवीरांनी रिक्त सोडलेल्या रिक्त पदांची भरती करेल.

