Epstein Files Missing : अमेरिकेत खळबळ! 'जेफ्री एपस्टाईन'शी संबंधित फाईल्स गायब; २४ तासांत ट्रम्पचा फोटोही डिलीट

Epstein documents removed : या फाईल्स एका दिवसापूर्वीच वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आल्या होत्या, परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्या पूर्णपणे गायब झाल्या.
An illustrative image highlighting the controversy surrounding missing Jeffrey Epstein files and the sudden deletion of a Donald Trump photo in the United States.

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Jeffrey Epstein Files Missing Sparks US Outrage :अमेरिकेत ‘जेफ्री एपस्टाईन फाईल्स’ भोवतीचा वाद वाढत असताना, आता अमेरिकेत खळबळ माजवणारी घटना समोर आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या (DOJ) अधिकृत सार्वजनिक वेबसाइटवरून एपस्टाईन प्रकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे अचानक काढून टाकण्यात आली आहेत. ही घटना केवळ तांत्रिक चूक होती की महत्त्वाचे सत्य लपवण्याचा प्रयत्न होता, याबद्दल आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

या फाईल्स एका दिवसापूर्वीच वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आल्या होत्या, परंतु दुसऱ्याच दिवशी त्या पूर्णपणे गायब झाल्या. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे काढून टाकलेल्या रेकॉर्ड्समध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प आणि घिसलेन मॅक्सवेल यांचा जेफ्री एपस्टाईनसोबतचा फोटो देखील होता. या फोटोमुळे हे संपूर्ण प्रकरण आणखी संवेदनशील बनले होते.

सार्वजनिक पोर्टलवरून काढून टाकण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये एपस्टाईनच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित अनेक छायाचित्रे आणि फाईल्स होत्या. यामध्ये त्यांच्या घरातील कलाकृती, फर्निचर आणि खासगीड्रॉवरचे फोटो होते. तर काही छायाचित्रे आक्षेपार्ह असल्याचा दावा करण्यात आला.

ज्या फायली अचानक गायब झाल्यानंतर न्याय विभागाकडे प्रश्न उपस्थित केले गेले तेव्हा कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. कागदपत्रे चुकून हटवण्यात आली की जाणूनबुजून वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आली हे विभागाने स्पष्ट केले नाही. या मौनामुळे सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

दुसरीके अमेरिकेतील अनेक डेमोक्रॅटिक खासदारांनी हा मुद्दा सार्वजनिकरित्या उपस्थित केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की जेव्हा प्रकरण इतके गंभीर आणि हाय-प्रोफाइल असते तेव्हा कागदपत्रे गायब होणे, हे लोकशाही आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करते.

