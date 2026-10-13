मोदी सरकारमधील बड्या मंत्र्याचा तडकाफडकी राजीनामा, राज्यसभाही सोडली; राजकारणात खळबळ

दिल्लीतून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा आणि राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. दोन्ही पदांचा राजीनामा एकाच वेळी देण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तामिळनाडूमध्ये भाजपची ताकद वाढवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे..एल. मुरुगन हे केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून काम पाहत होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासोबतच संसदीय कामकाज मंत्रालयाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. मात्र, आता त्यांनी या दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला असून राज्यसभेचं सदस्यत्वही सोडलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात त्यांची राजकीय भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने.राजीनाम्यानंतर एल. मुरुगन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतमाता आणि तामिळनाडूची सेवा करण्याची संधी मिळणं हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. एका रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराचा मुलगा ते केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतील सदस्य, हा आपला प्रवास मोठं भाग्य असल्याचंही मुरुगन यांनी नमूद केलं..मुरुगन यांनी आता पुन्हा एकदा जमिनीवर उतरून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत राहून तामिळनाडूमध्ये भाजपचं संघटन मजबूत करण्यासाठी पूर्ण वेळ देण्याचा त्यांचा मानस आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात पक्षाचा विस्तार करणं हे त्यांचं प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Modi Government : पोलिसांच्या दडपशाही आड भयभीत मोदी सरकार.एल. मुरुगन पहिल्यांदा २०२१ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये त्यांची दुसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवड झाली. आता त्यांच्या राजीनाम्यानंतर तामिळनाडूतील राज्यसभेची एक जागा रिक्त होणार आहे. मुरुगन यांच्या या निर्णयाकडे पक्षाच्या संघटनात्मक कामासाठी उचललेलं पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूमध्ये भाजपची पकड मजबूत करण्यासाठी ते आता कितपत यशस्वी ठरतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.