भारत-चीन संबंध पुन्हा रुळावर येणार? PM मोदी-जिनपिंग बैठकीत सीमावादावर मोठा निर्णय...

दिल्लीत सध्या ब्रिक्स शिखर परिषद सुरु आहे. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत भारत-चीन संबंधांसोबतच सीमावाद आणि सीमेवरील शांततेच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य कायम राहणं हे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे..परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मोदी यांनी चीनसोबतच्या सीमा विषयक मुद्द्यांवर यापूर्वी झालेल्या करार आणि सहमतीचं पालन करण्याची गरज अधोरेखित केली. दोन्ही नेत्यांनी सीमा प्रश्नावर दोन्ही देशांना मान्य होईल असा योग्य आणि तर्कसंगत तोडगा काढण्याच्या भूमिकेवर सहमती दर्शवली..Vladimir Putin India visit : ब्रिक्स परिषदेसाठी पुतिन दिल्लीत दाखल; मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा, ७ वर्षांनंतर शी जिनपिंगही भारतात येणार.भारत आणि चीनमधील मतभेदांचं रूपांतर वादात होऊ नये, यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न करणं गरजेचं असल्याचंही बैठकीत मान्य करण्यात आलं. तसेच भारत-चीन संबंध पुढे नेताना परस्पर सन्मान, संवेदनशीलता आणि दोन्ही देशांचे हित हे महत्त्वाचे आधार असावेत, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला..या बैठकीत शी जिनपिंग यांनीही सध्याचं आंतरराष्ट्रीय वातावरण अनेक आव्हानांनी भरलेलं असल्याचं म्हटलं. चीन आणि भारत हे जगातील दोन सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश असून, ग्लोबल साऊथमधील महत्त्वाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांवर मोठी जबाबदारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं..Marco Rubio Warning : पंतप्रधान मोदी-पेजेश्कियान भेटीनंतर अमेरिकेचा भारताला इशारा; इराणसोबत व्यापार केल्यास निर्बंध?.दोन्ही देशांनी आपल्या नागरिकांच्या हिताचा आणि भवितव्याचा विचार करून ब्रिक्सच्या माध्यमातून सहकार्य आणखी मजबूत करावं, अशी भूमिका जिनपिंग यांनी मांडली. समानता आणि शिस्तीवर आधारित बहुध्रुवीय जग तसेच सर्वसमावेशक आर्थिक जागतिकीकरणाला दोन्ही देशांनी पाठिंबा द्यावा, असंही त्यांनी नमूद केलं..दरम्यान, भारत मंडपम येथे मोदी यांनी शी जिनपिंग यांचं स्वागत केलं. सीमावर्ती भागातील तणावानंतर भारत-चीन संबंध पुन्हा स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. जवळपास सात वर्षांनंतर भारतीय भूमीवर दोन्ही नेत्यांची अशी द्विपक्षीय बैठक पार पडली. मागील वर्षी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी चीनमधील तियानजिन येथे एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.